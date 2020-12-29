台東徵12網紅！來去駐台東　縣府包吃喝玩樂...助推廣在地活動

▲縣長饒慶鈴在幸福國宅實體屋召開徵選網紅啟動記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府一改以往宣導角度推動縣政活動，規劃「來去駐台東」活動，徵選12組網紅媒體以實際體驗在地生活並提供交通工具、幸福住宅旅宿及每組網紅每日2000元工作費等互惠合作方式，推廣曝光明年各項縣政活動以及在地食遊買玩等豐富內容，活動報名自即日起至110年1月15日止。

▲饒慶鈴表示，「東漂」正流行，希望透過網紅另類嶄新的視野將台東的美好介紹給觀眾。

縣長饒慶鈴28日上午在幸福國宅實體屋召開徵選啟動記者會。「東漂！正流行」饒慶鈴表示，雖然目前有不少人來到台東，不過，停留的時間都不長，無法真正體驗台東「慢」生活，因此，縣府特別發出召集令，將提供2間25坪的幸福住宅，邀請目前最夯的網紅媒體體驗台灣東不同的生活型態、純樸人文風情與景觀，希望透過網紅另類嶄新的視野將台東的美好介紹給觀眾。



「來去駐台東」在交通與住宿由縣府負責，其中室內設計全由台東新世代設計師規劃，裝潢與家具則由財經處、原民處及TTMAKER提供，希望透過這次的徵選活動，一方面增進網紅的點閱率和粉絲追蹤人數，一方面促進台東觀光與經濟發展等達成雙贏效益，彼此共同努力創造一波商機，歡迎有興趣的網紅媒體踴躍報名體驗。

▲▼提供2間25坪的幸福住宅，邀請目前最夯的網紅媒體體入駐台東。



財經處指出，縣府規劃以一年期，透過徵選至少12組網紅媒體，每組最多駐留台東12天，由縣府提供住宿、交通工具及每組網紅每日2000元工作費，以實際體驗台東生活，配合縣府各單位的活動或是政令宣導之內容以及在地食遊買玩等豐富內容進行報導露出的互惠合作，藉由合作不同網紅風格模式，亦可將豐富內容延伸觸及不同年齡層，達到縣府宣導及行銷台東。





「來去駐台東」網紅徵選資格，凡是部落客觀看人次累計至少5百萬以上、FB粉絲人數至少3萬以上、IG追蹤人次至少2萬以上、YT訂閱人數至少3萬以上皆可來報名。

徵選活動資訊請上台東財經FB粉絲專頁連結下載，或至報名表連結（https://reurl.cc/av21e7）下載。網紅們！趕緊來報名喔！

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