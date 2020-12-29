　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東徵12網紅！來去駐台東　縣府包吃喝玩樂...助推廣在地活動

▲縣長饒慶鈴在幸福國宅實體屋召開徵選網紅啟動記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴在幸福國宅實體屋召開徵選網紅啟動記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府一改以往宣導角度推動縣政活動，規劃「來去駐台東」活動，徵選12組網紅媒體以實際體驗在地生活並提供交通工具、幸福住宅旅宿及每組網紅每日2000元工作費等互惠合作方式，推廣曝光明年各項縣政活動以及在地食遊買玩等豐富內容，活動報名自即日起至110年1月15日止。

▲縣長饒慶鈴在幸福國宅實體屋召開徵選網紅啟動記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，「東漂」正流行，希望透過網紅另類嶄新的視野將台東的美好介紹給觀眾。

縣長饒慶鈴28日上午在幸福國宅實體屋召開徵選啟動記者會。「東漂！正流行」饒慶鈴表示，雖然目前有不少人來到台東，不過，停留的時間都不長，無法真正體驗台東「慢」生活，因此，縣府特別發出召集令，將提供2間25坪的幸福住宅，邀請目前最夯的網紅媒體體驗台灣東不同的生活型態、純樸人文風情與景觀，希望透過網紅另類嶄新的視野將台東的美好介紹給觀眾。

「來去駐台東」在交通與住宿由縣府負責，其中室內設計全由台東新世代設計師規劃，裝潢與家具則由財經處、原民處及TTMAKER提供，希望透過這次的徵選活動，一方面增進網紅的點閱率和粉絲追蹤人數，一方面促進台東觀光與經濟發展等達成雙贏效益，彼此共同努力創造一波商機，歡迎有興趣的網紅媒體踴躍報名體驗。

▲縣長饒慶鈴在幸福國宅實體屋召開徵選網紅啟動記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼提供2間25坪的幸福住宅，邀請目前最夯的網紅媒體體入駐台東。

財經處指出，縣府規劃以一年期，透過徵選至少12組網紅媒體，每組最多駐留台東12天，由縣府提供住宿、交通工具及每組網紅每日2000元工作費，以實際體驗台東生活，配合縣府各單位的活動或是政令宣導之內容以及在地食遊買玩等豐富內容進行報導露出的互惠合作，藉由合作不同網紅風格模式，亦可將豐富內容延伸觸及不同年齡層，達到縣府宣導及行銷台東。

▲縣長饒慶鈴在幸福國宅實體屋召開徵選網紅啟動記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

「來去駐台東」網紅徵選資格，凡是部落客觀看人次累計至少5百萬以上、FB粉絲人數至少3萬以上、IG追蹤人次至少2萬以上、YT訂閱人數至少3萬以上皆可來報名。

徵選活動資訊請上台東財經FB粉絲專頁連結下載，或至報名表連結（https://reurl.cc/av21e7）下載。網紅們！趕緊來報名喔！

►他奶奶的美麗小秘訣
 

ET快訊
獨／27歲五寶爸現身駁詐騙！腿遭酒駕撞斷　新工作月薪曝光
LIVE／英航班3確診「變異毒株檢驗」　指揮中心說明
發燒多天還看梁靜茹演唱會！　屁孩IG爽喊：我來散播病毒
鐵達尼號「真兇」身分曝光　法官日記揭秘辛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東徵12網紅！來去駐台東　縣府包吃喝玩樂...助推廣在地活動

結紮做到零撲殺！花蓮落實動保新思維　邀請觀賞《十二夜2》

低溫來襲！　公路總局：3路段不排除「預警性封路」

台南搜救犬的家曝光　黃偉哲授證遭「狗襲」...親成「瞇瞇眼」

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

注意！元旦3天連續假期　苗栗警公布觀光區交通疏導措施

賽鴿保健食品宣稱療效　屏縣動物防疫所：最重罰100萬

取締車輛噪音聲音照相元旦上路　抓高噪音汽機車再添法寶！

台南農業新品牌LOGO設計徵選　歡迎設計高手踴躍報名競技

歲末年終道感恩　藍前主委楊敏盛尊重兒子出任民眾黨主委

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

台東徵12網紅！來去駐台東　縣府包吃喝玩樂...助推廣在地活動

結紮做到零撲殺！花蓮落實動保新思維　邀請觀賞《十二夜2》

低溫來襲！　公路總局：3路段不排除「預警性封路」

台南搜救犬的家曝光　黃偉哲授證遭「狗襲」...親成「瞇瞇眼」

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

注意！元旦3天連續假期　苗栗警公布觀光區交通疏導措施

賽鴿保健食品宣稱療效　屏縣動物防疫所：最重罰100萬

取締車輛噪音聲音照相元旦上路　抓高噪音汽機車再添法寶！

台南農業新品牌LOGO設計徵選　歡迎設計高手踴躍報名競技

歲末年終道感恩　藍前主委楊敏盛尊重兒子出任民眾黨主委

米其林認證好茶！台中網美放鬆秘境　必喝熔岩黑糖波霸鮮奶

指責「鬍鬚張事件」媒體顛倒始末　陳吉仲：2件事更需要大家關注

限時1天！量販「慶元旦」優惠一次看　全館下殺9折還有買1送1

《午夜巴黎》穿越到黃金時代！看破對過去的美好想像　思索真愛的意義

14歲童被班導針對！5樓「朝下看30秒」爬欄杆墜亡　父淚喊好後悔

美股大漲激勵亞股同慶　因美國財政刺激方案有望進一步擴大

約基奇送生涯新高18次助攻　寫睽違52年紀錄比肩張伯倫

《海綿寶寶》幕後推手逝世！享年59歲　《小美人魚》也出自他的手

連13年登癌王！從「大腸癌症狀」揪出腫瘤位置　醫：有6跡象別拖了

矽品林文伯牽線　聯電舉辦第一屆聯電盃圍棋賽

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

地方熱門新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

停車場直衝安全島　網：絕非基隆人

藍前主委楊敏盛尊重兒子任民眾黨主委

台南農業新品牌LOGO設計徵選歡迎報名

國中生藥局門口「快閃」搗蛋警告誡3人

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸里港

高雄跨年秀遭爆「無人機全是陸製」　市府回應了

低溫來襲！3路段不排除「預警性封路」

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

台南搜救犬的家曝光　黃偉哲遭狗襲親成瞇瞇眼

麻豆所長智尋迷途騎士留下美好回憶！

南警加強汽車未依規定轉彎大執法

「時報金犢奬」崑大視傳系奪16獎

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場

更多熱門

相關新聞

火辣直播主斗內遭酸「拜金」　怒告經紀公司背信

火辣直播主斗內遭酸「拜金」　怒告經紀公司背信

一名女直播主酸酸懷疑所屬的經紀公司盜用她LINE、臉書粉絲團帳號，向粉絲要求金錢贊助，讓她在網路上被塑造成「拜金女」形象。訴訟爭議不斷的她，向經紀公司提告背信，控告公司李姓經紀人及2位管理粉絲團男子涉嫌背信，傷害她的名譽，不過酸酸無法證明財產受損，台北地檢署29日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

2021元旦連假交通疏導輕鬆出遊

2021元旦連假交通疏導輕鬆出遊

LINE貼圖年末最大優惠　網推這樣買6組貼圖免費

LINE貼圖年末最大優惠　網推這樣買6組貼圖免費

全台第一座彩色口罩牆！12夢境場景刷爆IG

全台第一座彩色口罩牆！12夢境場景刷爆IG

關鍵字：

網紅駐台東食宿交通免費機會東漂工作費部落客FB粉絲IG

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面