國民黨元旦健走延期　陳學聖開砲：搞不清楚高層如何決策的？

▲國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣出現本土病例，境外移入也增加，使疫情再度陷入緊張，總統府元旦升旗典禮照常舉辦，但新北市改線上直播，國民黨配合新北市防疫，決定延期碧潭風景區舉行的「集氣元旦祈福健走」。對此，國民黨前立委陳學聖開砲，搞不清楚高層如何決策的？

「集氣元旦祈福健走」原規劃元旦當日上午8時至中午12時舉行，共有800人參加。國民黨表示，配合新北市最新防疫措施延期辦理，日後改結合食安公投相關活動舉辦，不過，元旦上午仍在國民黨部前舉行升旗典禮。

「國民黨真的想太多了！」陳學聖29日在臉書表示，國民黨為了疫情，又決定停辦元旦為中華民國集氣的健走活動，說「又」的原因，是之前原本聖誕夜要發起的「反萊豬」繞立法院大遊行，也說因為疫情停辦，說實在的，真搞不清楚國民黨高層是如何決策的？明明民氣可用，卻一而再，再而三自挫銳氣，看看跨年有多少人參加，就知道國民黨幾千人大遊行，根本算不上大問題。

陳學聖認為，若說政府刁難，好歹新北市是國民黨執政，依法辦理，有那麼困難？不清楚國民黨高層在想什麼，但如果今天換成是民進黨要辦的遊行，就一定堅持辦下去，甚至和政府起衝突都不會怕，如果國民黨高層瞻前顧後，好不容易這半年反萊豬、反關中天所激發的民氣，要消褪是會很快的，「真的不可以再想太多了！」

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