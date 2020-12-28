歲末年終道感恩　藍前主委楊敏盛尊重兒子出任民眾黨主委

▲楊敏盛(右)卸任國民黨桃園市黨部主委後，兒子楊弘仁(左)出任民眾黨桃園主委。（圖／翻攝自楊弘仁臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終道感恩，能平安相聚就要珍惜。國民黨桃園市黨部前主委楊敏盛28日晚間邀請昔日黨務體系同仁餐敘，特別請來歷屆、現任黨部主委傅忠雄等5人擔任座上賓；儘管從中央到地方，桃園市淪為完全在野，但楊敏盛強調自己是「永遠的忠貞國民黨員」，期2022、2024從地方到中央「藍天再現」。

▲國民黨歷屆及現任主委同聚。（圖／李世璠提供）

楊敏盛對於其子楊弘仁，目前擔任民眾黨桃園市黨部主委職務表示，尊重兒子的政治理念與人生規劃。楊敏助擔任立委時期的國會辦公室主任陳建松說，民眾黨黨主席柯文哲是楊弘仁就讀台大的恩師，民眾黨肯定楊弘仁的專業素養和清新形象，安排楊弘仁在2020民眾黨不分區立委候選人排名第12位，當時楊敏盛已卸下黨部主委職務。

▲楊敏盛邀請昔日擔任黨部主委同仁同聚。（圖／李世璠提供）

楊弘仁是台灣大學醫學系學士、美國哈佛大學公衛碩士、美國波士頓大學管理學院、彼得杜拉克管理學院企管碩士，經其執行規劃敏盛醫院完成台灣第一個通過JCI醫院評鑑，現為敏盛醫控總經理及盛弘醫藥董事長兼執行長。

現為敏盛醫院總裁的楊敏盛在這場溫馨的歲末感恩餐會，邀請歷屆和現任主委傅忠雄、許福明、陳學聖以及現任主委邱奕勝共聚，前縣長吳志揚、市黨部前副主委李紹偉、楊敏盛擔任主委期間的特別助理、現任無黨籍市議員牛煦庭、曾擔任青工會長的現任市議員張桂棉及黨務同仁受邀參加。

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