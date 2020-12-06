桃園地方名人臉書po文有「10個家」　耄耋之年忙得不亦樂乎！

▲楊敏盛的第一個家。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

根據衛福部老人生活狀況調查報告發現，國人65歲以上長者的休閒活動項目以看電視最多，占比高達8成，顯示台灣老人生活離不開電視機？然現年80歲的桃園敏盛醫療體系總裁楊敏盛於臉書Po文，因擁有「10個家」和老伴陳彩碧到處趴走，生活精彩豐富！

▲2000位員工的敏盛家族。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

楊敏盛在臉書「我有10個家」說分明指出，第一個家是爸媽傳下至今五代，共有100多位成員的梅貴家族。第二個家是與妻子結婚50多年，及其3名子女，結婚以後又生了孫子，三代共13人組成的溫暖的家。第三個家是敏盛醫院創院以後，45年逐漸發展形成超過2000位員工的敏盛家族。第四個家是國際扶輪3500地區前總監伉儷共組的家。第五個家是他擔任地區總監時，滿分團隊中壢分區的96-97社秘團。

▲擔任地區總監時，滿分團隊中壢分區的96-97社秘團。（圖／翻攝自楊敏盛臉書）

另外，第六個家是勝似手足親情的九加一姐妹會。第七個家是來自各行各業、各路英雄的和樂兄弟。第八個家是小學、中學、大學校園同窗的一群垂垂老矣的爺爺奶奶同學會。第九個家是桃園、經國、桃花源及其他多個社的社友共組的家庭。第十個家是年資最淺，成立十年來，從小一起長大，年齡相近，臭味相投的老友會。

楊敏盛說，這10個性質相異的家庭，定期或不定期的聚會與活動，讓他這80老翁每天忙得不亦樂乎，日子過得充實又愉快，成為生命中最珍貴的資產，無怨無悔為他們奉獻熱情，每天自我勉勵，一定要保持身強體健，享受珍貴的親情、友情。

楊敏盛是執業醫生，擅於書畫、歌唱等，興趣廣泛，曾擔任過立委、扶輪總監、敏盛醫療體系總裁、於2019年10月卸任國民黨桃園市黨部主委後，利用臉書針砭時事、或是寫景抒情、抒發個人情志，並將臉書上300多篇文章彙整《臉書的歲月》新書，今年7月20日於敏盛醫療體系45周年慶發表，市長鄭文燦出席發表會肯定《臉書的歲月》，是楊敏盛以另一種方式展現醫師的社會責任。

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