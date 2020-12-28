　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

族人詮釋部落的事！花蓮部落說故事短片競賽　得獎團隊出爐

▲從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動之「花蓮縣原住民族部落講故事短片徵選競賽」，28日在台灣原住民文化館舉辦頒獎典禮，由縣長徐榛蔚親自頒發獎牌、獎狀給獲獎團隊，第一名由富里鄉吉拉米代部落「故鄉的美」奪得殊榮、第二名為豐濱鄉石梯坪部落「稻味釀小酒莊」榮獲、第三名為秀林鄉重光部落榮獲。

▲從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第一名「故鄉的美」獲獎金6萬元。

參賽者用鏡頭從多元的視角，拍攝在地文化特色，利用新媒體、新科技紀錄花蓮的美好，達到在地部落行銷的效果，未來這些短片將利用結合臉書及YT，結合國中、國小作為民族教育教材，推廣到學校、部落、教會及旅外同鄉會，發揮文化傳揚的綜效。不論是歷史的沿古、現代的創意發現或是戲劇上的演出，在在體現部落想要紀錄文化的心，越在地的觀點才更具有國際的視野。

▲從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第二名「長者的酒」獲奬金5萬元。

徐榛蔚表示，每個部落的文化皆來自生活，並充滿耆老、族人的智慧，值得我們分享及推廣。感謝議員們的支持，更感謝評審團耐心、用心觀看每一部影片，活動的目的在喚起更多族人投入部落影像紀錄，希望族人朋友，拿起手機、相機及攝影機，拍攝自己部落的故事，族人不分老少，都能多使用族語及認識自身的傳統文化，藉此讓族語能以不同的方式、面貌呈現在民眾面前，活動推出以來，在各部落引起熱烈討論與迴響。

▲從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第三名「肥沃之地，重光部落」獎金3萬元。

評審團主席潘朝成指出，縣府辦的部落講故事活動是全台灣創舉，完全是從部落族人觀點詮釋部落的事，非常值得鼓勵，評審團特別獎潵拉德（Sarad）團隊拍攝花蓮市根努夷部落，開頭透過兩張老照片鋪陳歷史感與時代感，整部影片從遷徙、家族農耕、定居繁衍、北迴鐵路開通、部落解體、文化再造、認同等等，均有所描繪，故事性非常強，透過本次競賽真實反映部落狀態，希望未來縣府能夠持續累積各部落影像及文化資產。

▲從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲佳作各得獎金2萬元。

得獎名單（團隊/部落名／得獎片名／族別）
縣長獎第一名：故鄉的美隊／富里鄉吉拉米代部落／故鄉的美（阿美族）
縣長獎第二名：稻味釀小酒莊／豐濱鄉石梯坪部落／長者的酒（阿美族）
縣長獎第三名：博博拉赫隊（bbrax）／秀林鄉重光部落／Bnat dexgal,
Alang Branaw肥沃之地，重光部落（太魯閣族）
佳 作：沙利俸隊/瑞穗鄉奇美部落／Salifong驅疫祭（阿美族）
佳 作：Lidaw部落/吉安鄉里漏部落／海龜‧船祭（阿美族）

評審團特別獎：Apo'陳昭興、王亭婷／豐濱鄉港口部落/Makotaay混濁（阿
美族)
評審團特別獎：Seejiq紀錄團／萬榮鄉洛韶部落／遇見（太魯閣族）
評審團特別獎：尋根隊／卓溪鄉崙山部落/回家（布農族）
評審團特別獎：潵拉德（Sarad）／花蓮市根努夷部落／喚醒沉睡的部落（阿美族）

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
男發燒搭救護車「曾接觸日返台居檢者」　檢驗結果出爐
急凍6°C↓！氣象局罕見開抗寒會議　上一次是霸王級寒流
LINE貼圖年末最大優惠　這樣買6組貼圖免費
24歲男3個月「豪撒160萬」養女友！　真相逆轉
快訊／最強寒流從極地直衝！入冬首發低溫特報來了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超過4千人齊聚！　彰化「寒冬圍爐千人饗宴」因疫情停辦

台東縣延平鄉公所發「抗疫禮金」1千元　鄉民開心收紅包

落實垃圾減量與分類　2021年元旦起超商垃圾清運新措施

她們都叫「彩虹」！慈濟2同名環保志工：好好疼惜地球

族人詮釋部落的事！花蓮部落說故事短片競賽　得獎團隊出爐

國中生藥局門口「快閃」搗蛋　南警立即掌握身分告誡3人

兩校同名同年創校　北市嘉市「民生管樂團」合體演出！

桃園蘆竹2區免費公車營運無人投標　部分路線班次將調整

萊豬進口在即！花蓮各界宣示反萊豬　捍衛食安守護鄉親健康

民眾黨嘉義總服務處成立　柯文哲率祕書長及黨籍立委宣誓深耕在地

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

超過4千人齊聚！　彰化「寒冬圍爐千人饗宴」因疫情停辦

台東縣延平鄉公所發「抗疫禮金」1千元　鄉民開心收紅包

落實垃圾減量與分類　2021年元旦起超商垃圾清運新措施

她們都叫「彩虹」！慈濟2同名環保志工：好好疼惜地球

族人詮釋部落的事！花蓮部落說故事短片競賽　得獎團隊出爐

國中生藥局門口「快閃」搗蛋　南警立即掌握身分告誡3人

兩校同名同年創校　北市嘉市「民生管樂團」合體演出！

桃園蘆竹2區免費公車營運無人投標　部分路線班次將調整

萊豬進口在即！花蓮各界宣示反萊豬　捍衛食安守護鄉親健康

民眾黨嘉義總服務處成立　柯文哲率祕書長及黨籍立委宣誓深耕在地

用中華台北涉賣國？　馬辦搖頭：蔡英文提名的監委程度有待加強

核四虧損2849億元未認列？台電：無違法或財報不實、轉型再利用

超過4千人齊聚！　彰化「寒冬圍爐千人饗宴」因疫情停辦

認養小豬募款第2年！27萬硬幣湧入　超狂重量「壓垮鐵桌」腳斷2截

柯瑞稱勇士開季首勝「意義重大」　灣區中鋒克里斯斷腿恐報銷

她花28元買「心型紙鎮」5年後驚覺價格翻漲30倍　一看真實用途嚇壞

峮峮感謝講一半哽咽「要想想我的心情」KID一旁打氣：不如全講了

她穿裙子搭捷運！70歲嬤一看「嫌太短」急勸：你會引起社會問題

圖書館噴精女大生　大四男到案：我一時衝動...2罪移送北檢

露肚妹來海邊…慘因「衣著不妥」被趕出餐廳！PO文還原現場網挺爆

地方熱門新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

2020龍崎空山祭熱鬧開幕

台南新營鐵道地景公園熱鬧啟用

雲林縣警局下令：追近3年死亡車禍現場

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸里港

頂六國小名校友包含知名按摩椅董座

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

賴清德訪樟之細路　石峎古道嚐美食

一貫道感恩紀念大會　8種語言線上直播

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

父母曾被119搶救　醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車

元旦連假南迴必塞　大武警規劃車道分流

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火

更多熱門

相關新聞

光華推動國際文化風采如一

光華推動國際文化風采如一

2020年全球疫情蔓延，無法讓高中國際交換生到台灣就讀，台南市光華高中推動國際交流仍然不遺餘力，結合「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」邀請義守大學、成功大學華語中心、南台科技大學等大專院校外籍學生蒞校交流，以「國際視野、在地交流」為主軸，讓國際化在高中學習生涯中萌芽。

花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1千4百人參賽

花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1千4百人參賽

議長盃全國學生儀隊競賽在台南

議長盃全國學生儀隊競賽在台南

首座中醫藥觀光工廠　宛若漢方故宮

首座中醫藥觀光工廠　宛若漢方故宮

慈濟醫療深入部落　扶輪社贈醫療巡迴車

慈濟醫療深入部落　扶輪社贈醫療巡迴車

關鍵字：

部落族人詮釋故事短片競賽傳承文化資產

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

陳建州深夜連續道歉4次！

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

疫情升級　101首度取消跨年派對

一家生8胎！10年後收「千萬罰單」工人爸崩潰

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面