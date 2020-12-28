族人詮釋部落的事！花蓮部落說故事短片競賽　得獎團隊出爐

▲從部落族人觀點詮釋部落的事，花蓮「原住民族部落講故事短片徵選競賽」引起廣大迴響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動之「花蓮縣原住民族部落講故事短片徵選競賽」，28日在台灣原住民文化館舉辦頒獎典禮，由縣長徐榛蔚親自頒發獎牌、獎狀給獲獎團隊，第一名由富里鄉吉拉米代部落「故鄉的美」奪得殊榮、第二名為豐濱鄉石梯坪部落「稻味釀小酒莊」榮獲、第三名為秀林鄉重光部落榮獲。

▲第一名「故鄉的美」獲獎金6萬元。

參賽者用鏡頭從多元的視角，拍攝在地文化特色，利用新媒體、新科技紀錄花蓮的美好，達到在地部落行銷的效果，未來這些短片將利用結合臉書及YT，結合國中、國小作為民族教育教材，推廣到學校、部落、教會及旅外同鄉會，發揮文化傳揚的綜效。不論是歷史的沿古、現代的創意發現或是戲劇上的演出，在在體現部落想要紀錄文化的心，越在地的觀點才更具有國際的視野。

▲第二名「長者的酒」獲奬金5萬元。

徐榛蔚表示，每個部落的文化皆來自生活，並充滿耆老、族人的智慧，值得我們分享及推廣。感謝議員們的支持，更感謝評審團耐心、用心觀看每一部影片，活動的目的在喚起更多族人投入部落影像紀錄，希望族人朋友，拿起手機、相機及攝影機，拍攝自己部落的故事，族人不分老少，都能多使用族語及認識自身的傳統文化，藉此讓族語能以不同的方式、面貌呈現在民眾面前，活動推出以來，在各部落引起熱烈討論與迴響。

▲第三名「肥沃之地，重光部落」獎金3萬元。

評審團主席潘朝成指出，縣府辦的部落講故事活動是全台灣創舉，完全是從部落族人觀點詮釋部落的事，非常值得鼓勵，評審團特別獎潵拉德（Sarad）團隊拍攝花蓮市根努夷部落，開頭透過兩張老照片鋪陳歷史感與時代感，整部影片從遷徙、家族農耕、定居繁衍、北迴鐵路開通、部落解體、文化再造、認同等等，均有所描繪，故事性非常強，透過本次競賽真實反映部落狀態，希望未來縣府能夠持續累積各部落影像及文化資產。

▲佳作各得獎金2萬元。

得獎名單（團隊/部落名／得獎片名／族別）

縣長獎第一名：故鄉的美隊／富里鄉吉拉米代部落／故鄉的美（阿美族）

縣長獎第二名：稻味釀小酒莊／豐濱鄉石梯坪部落／長者的酒（阿美族）

縣長獎第三名：博博拉赫隊（bbrax）／秀林鄉重光部落／Bnat dexgal,

Alang Branaw肥沃之地，重光部落（太魯閣族）

佳 作：沙利俸隊/瑞穗鄉奇美部落／Salifong驅疫祭（阿美族）

佳 作：Lidaw部落/吉安鄉里漏部落／海龜‧船祭（阿美族）

評審團特別獎：Apo'陳昭興、王亭婷／豐濱鄉港口部落/Makotaay混濁（阿

美族)

評審團特別獎：Seejiq紀錄團／萬榮鄉洛韶部落／遇見（太魯閣族）

評審團特別獎：尋根隊／卓溪鄉崙山部落/回家（布農族）

評審團特別獎：潵拉德（Sarad）／花蓮市根努夷部落／喚醒沉睡的部落（阿美族）

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