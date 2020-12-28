光華讓世界走進來　推動國際文化風采如一

▲台南市光華高中推動國際交流仍然不遺餘力，邀請義守大學、成功大學華語中心、南台科技大學等大專院校的外籍學生蒞校交流，讓國際化在高中學習生涯中萌芽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年全球疫情蔓延，無法讓高中國際交換生到台灣就讀，台南市光華高中推動國際交流仍然不遺餘力，結合「大手牽小手-我國高中生與大專院校外籍生交流計畫」邀請義守大學、成功大學華語中心、南台科技大學等大專院校外籍學生蒞校交流，以「國際視野、在地交流」為主軸，讓國際化在高中學習生涯中萌芽。

光華高中慶祝91週年校慶特別辦理「國際文化節」，有來自越南、印度、印尼、泰國、菲律賓等國家的17位外籍大學生，透過各國特色海報、美食、服飾、文物、影片分享、以及當地舞蹈來拓展全校師生的國際視野。印尼大學生李心怡和黃莉雯親自烹調來自西蘇門答臘島的美食–仁當(Rendang)，也就是燉牛肉，這外表接近黑色的牛肉，看起來並不起眼，卻是經過長久燉煮之後，吸滿了香料和椰奶的精華，吃起來是各種香料的混合體，還有入口即化的軟嫩牛肉，非常有層次感的好吃。

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印度是世界上提倡素食主義首屈一指的國家，印度籍博士生Firoj帶來用香料做成的印度風味素丸子，他把丁香、月桂葉、肉桂、小荳蔻等十樣香料混合，加上綠色蔬菜切碎和炸粉，就炸出口齒留香的印度風味素丸子，只要沾一點番茄醬，就是一道美味的前菜。即使平常不吃素的同學，也會想再多吃幾顆，大家頻頻稱讚這香脆不油膩的炸物，非常神奇地抓住每個人的胃口。餐飲管理科二年級黃于瑞品嚐印尼薑茶，覺得喝起來是溫順的辣，卻不會太刺激，原來裡面的成分除了新鮮的生薑、棕櫚糖之外，還加了香蘭葉、丁香、小豆蔻、黑胡椒等多樣香料製成的。

此外，泰國和菲律賓大學生則帶來當地傳統舞蹈表演，同時也教導光華師生輕快有節奏感的異國舞蹈，包括：印尼的Poco poco、泰國的Loy Krathong以及菲律賓的Pinoy Ako，大家跟著左左、右右、轉身、再左左、右右，一路手忙腳亂之中，歡樂的體驗異國肢體之美。就讀普通科1年級亦申請美國高中（AHS）雙聯學制的童柏林對異國舞蹈有不同的體悟：認為不同的語言有時會造成人際隔閡，而這次東南亞國家的大學生用跳舞的方式來表達自己國家文化，也同樣讓我們印象深刻，更想要去理解他們。

除了讓世界走進來之外，光華高中特別以「World嘉年華」為主題，由各班展現世界各國的風俗民情，除有傳統的舞龍舞獅外，還有泰國的螃蟹舞、丹麥的小美人魚、荷蘭的風車、巴西的森巴舞嘉年華、埃及的法老王、阿根廷的足球、紐西蘭的海洋奇緣、法國的麵包與葡萄酒、菲律賓的嘟嘟車及熱情的西班牙舞等，活靈活現，琳瑯滿目。當然，代表台灣的是四季盛產又香又甜的水果，有西瓜、橘子、芒果、鳳梨、香蕉、葡萄、番茄、柚子等，亦讓大專院校外籍生大開眼界，成功的拓展學生國際體驗和理解多元文化。

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