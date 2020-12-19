面積等於一個彰化！扶輪社護秀林鄉　捐慈濟醫院300萬醫療巡迴車

▲國際扶輪3502地區社友，捐贈IDS超音波醫療巡迴車-扶輪精彩7號。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

12月18日上午，在花蓮縣衛生局局長朱家祥、花蓮縣政府北區服務中心主任游煌明、秀林鄉鄉長王玫瑰、花蓮縣醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會等貴賓見證下，國際扶輪3502地區扶輪社社友，捐贈IDS超音波醫療巡迴車-扶輪精彩7號，提供給花蓮慈濟醫院進行巡迴醫療，讓醫師不只走進部落，也將更多的專科醫療檢查帶到部落民眾面前。

花蓮縣秀林鄉是全台灣最大的鄉，地理面積相當於一個彰化縣，鄉內地形崎嶇，高山峻嶺占了全鄉面積93%，另外還有4%的河川，最後只剩下3%的平地，地理特性導致秀林鄉民眾就醫不便。所以，衛生福利部中央健康保險署推動全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計晝（IDS計畫），花蓮慈濟醫院從2004年承接秀林鄉IDS計畫，積極透過巡迴醫療、遠距醫療等方式，16年來讓專科醫師能走進偏鄉。

根據統計，花蓮慈濟醫院2020年1月至10月IDS計畫每月平均提供33個專科診次、28診次緊急（假日）醫療服務及42診次巡迴醫療服務。花蓮慈院還為秀林鄉引進了資通訊科技的應用，在巡迴醫療之外，更建立起遠距醫療與健康守門人制度，讓醫療不限於醫院，同時也感恩扶輪社的支持，讓醫療服務能跨越崎嶇的山路，深入部落民眾的家中。

▲醫療巡迴車搭載彩色移動式超音波機、電動診療床椅、十二導程心電圖等儀器可完成基礎診療。

慢性肝病及肝癌是台灣民眾死亡最主要原因之一，其中花蓮肝病的發生率相當高，在部分地區C型肝炎的感染者，甚至達到百分之二十五。花蓮慈院院長林欣榮表示，東部地區民眾的平均餘命一直都少於全台灣的平均餘命，尤其是偏鄉部落居民，為了落實健康平權，縮短城鄉差距，花蓮慈院醫療團隊積極為東部地區引進國際級水準的醫療技術，提供各種適合的專科醫療服務，這幾年在衛生主管機關與醫療團隊的努力下，已經慢慢縮短偏鄉民眾與都會區民眾平均餘命的差距，希望藉由包含巡迴醫療車在內的資源，守護每個民眾的生命健康。

▲花蓮慈院院長林欣榮親自一一頒發感謝狀。

「引領扶輪熱情，遍佈花東偏鄉。」桃園經國扶輪社社長胡光偉表示，今年是桃園經國扶輪社成立二十週年，社長上任時決定申請全球獎助金捐贈一台醫療巡迴車，為原鄉部落盡一份心力。這部醫療巡迴車，總價值300多萬台幣。搭載了彩色移動式超音波機、電動診療床椅、十二導程心電圖等儀器，可完成基礎診療。未來將提供花蓮慈院為花蓮縣秀林鄉居民進行行動醫療服務，藉由車上精密儀器即時為居民診治，讓居民免於交通奔波之苦。

花蓮慈院家庭醫學部主任葉日弌表示，目前規劃超音波醫療巡迴車會應用在每週的專科巡迴醫療，由腸胃內科專科醫師到秀林鄉進行B、C肝個案追蹤與衛教；並提供衛生所醫療服務協助，以及每週天祥假日24小時高山緊急就醫病人服務；還有結合花蓮慈院與慈濟東區人醫會義診，提供鄉親相關醫療服務；同時整合現有的遠距醫療服務模式，開發醫療巡迴車的遠距醫療應用模式。

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