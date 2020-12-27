重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

▲參賽選手現場書寫，各類組別同時競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮重視寫字教育舉辦蘭亭大會硬筆書法、書法全國賽，26日於花蓮縣立體育場登場，由於連續舉辦三年廣受各界好評，今年擴大舉辦第一屆全國賽，吸引全國各路好手到花蓮一較高下，包含國小、國中、高中及社會人士，共1428名競賽員報名參賽，齊聚書寫千年的中華文字之美。

重視中華文化的花蓮縣長徐榛蔚，特地到現場為參賽者打氣。她表示，花蓮基礎教育重視文武兼具，無論是在讀經教育裡讓孩子站在中華民族賢人的肩膀上接受薰陶，或是在書寫過程中學習《大學》之道：「定、靜、安、慮、得」，期許孩童透過生命教育在行住坐臥間表現美好的生活智慧。

「寫字教育」是花蓮縣的重大教育政策，寫字是基礎功，不僅與課業學習、美學有關，也與品格的養成有莫大的關係，透過靜心書寫，學習漢字的結構協調勻稱，在把字寫好的養成過程中，更能培養專注力與耐力，現代人多使用電腦打字，藉由蘭亭大會的辦理，讓寫字從根基做起，鼓勵大家專注在寫字的時間裡，一筆一劃寫出自己的美感，進一步讓寫字成為每個人的快樂泉源，拋磚引玉培育出無數位王羲之，讓書法之美全台綻放！

▲縣長徐榛蔚表示，寫字是基礎功，「寫字教育」是花蓮縣的重大教育政策。fashion.ettoday.net/news/1882904

「蘭亭」二字出自書聖王羲之所寫的《蘭亭集序》，《蘭亭集序》書法遒勁自然，映帶流暢，點畫情趣盎然，結字平穩中寓險峻，被譽為「天下第一行書」。「蘭亭大會」就是以「蘭亭」為名，取其文人雅士共聚一堂，以字會友之意。

參賽選手現場書寫，各類組別同時競賽。大會精神在於傳承書法藝術、推廣書寫美學，鼓勵學生及社會人士都能寫出一手好字。教育處特別感謝花蓮縣書法學會名譽會長林岳瑩老師、花蓮佛教四念處禪修中心胡棟宏先生書法教育獎學金及哲學之丘的友情贊助，也感謝活動當天花蓮縣教育會、花蓮縣家庭教育中心的志工伙伴支援，讓現場參與競賽者，盡情享受、沉浸在寫字的氛圍中，使賽事圓滿順利。

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