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首座中醫藥觀光工廠開幕　詮釋台灣漢方文化宛若漢方故宮

▲勝昌製藥中醫藥探索館開幕。（圖／記者楊熾興攝）

▲勝昌製藥中醫藥探索館開幕。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

國內首座以中草藥為主觀光工廠24日開幕，為老字號中藥大廠「勝昌製藥」轉型，結合親子共遊、漢方體驗、知識傳承的複合式創意觀光工廠，桃園市長鄭文燦表示，勝昌製藥是科學中藥代表，也是全臺外銷日本第一名的藥廠，探索館能將中草藥有系統介紹展示及探索百種藥材可以講是漢方的故宮，將成為桃園32個觀光工廠中非常具有魅力和特色。

▲並捐贈10000顆蜂膠精柔皂。（圖／記者楊熾興攝）

▲並捐贈10000顆蜂膠精柔皂。（圖／記者楊熾興攝）

勝昌製藥總經理李威著表示，採索館依中醫藥五行，規劃金、木、水、火、土等五行中藥展示區，遊客能在各展示區探索百種藥材及漢方醫藥文化，除了靜態展示外，還設有多媒體遊戲，運用互動式體驗來認識濃縮中藥製程與認識中醫藥新知。

▲▼市長鄭文燦與小朋友DＩＹ藥材許願瓶，並稱平安夜許願瓶。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼市長鄭文燦與小朋友DＩＹ藥材許願瓶，並稱平安夜許願瓶。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼市長鄭文燦與小朋友DＩＹ藥材許願瓶，並稱平安夜許願瓶。（圖／記者楊熾興攝）

為因應中央防疫政策，勝昌製藥回饋地方，除於今年4月捐贈10000顆蜂膠精柔皂，供桃園市國中小學校貫徹用肥皂洗手的防疫觀念外，董事長陳志中再於中草藥探索館開幕時，再次捐贈10000顆蜂膠精柔皂由鄭文燦代表接受，並強調，在新冠肺炎疫情尚未結束前，勝昌製藥將會持續提供最好的防疫支援。

勝昌中草藥探索館內有設計漢方ＤＩＹ主題實作課程，運用特製的中藥材來激發小朋友的創意靈感，也對民眾傳達中醫藥養生之道，館址位於桃園市中壢區民族路6段436號為免費參觀，營業時間為每天上午9時到17時，可撥打0800-588-995洽詢。

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