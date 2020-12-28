機組員檢疫加嚴！工會喊話「別懲罰基層」　提3點建議應顧及人權

記者賴文萱／台北報導

因應染疫紐籍機師（案765）事件，中央流行疫情指揮中心要求交通部重新檢視機組員防疫措施，最新管理原則將把居家檢疫從嚴，包含檢疫時間拉長為7天，必須集中管理，8-14天自主健康管理期間，連大眾運輸都不能搭乘。對此，桃園市空服員職業工會則提出3點建議，喊話莫因此懲罰多數遵守防疫規定的機組員，並應顧及多數機組員的基本生活與人權。

▲染疫紐籍機師染疫再傳本土，中央流行疫情指揮中心要求交通部重新檢視機組員防疫措施。（圖／記者李毓康攝）

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針對近日因機師染疫導致本土確診案例事件，桃園市空服員職業工會今表示，尊重並支持指揮中心防疫需從嚴之判斷，然針對機組員檢疫規定的調整，仍希望指揮中心與社會大眾能看到，主要肇因為「航空公司外站管理疏失」與「少數機組員違反防疫規定之個人行為」所致，呼籲莫因此懲罰多數遵守防疫規定的機組員，並應顧及多數機組員的基本生活與人權。

對於目前指揮中心與交通部公開的機組員檢疫規定調整方向，工會也提出三點建議。第一，今年3月起施行的機組員檢疫規定，空服員服勤第三級疫區過境航班返台後須檢疫5天後才能派飛並進入社區，這9個月以來都沒有因此發生群聚傳染或疫情擴散之情況，因此重點為「航空公司對於外站旅館的機組員管理能否落實」，指揮中心應朝此方向研議。

工會表示，航空公司不應該只提出懲罰機組員之方案，除具體強化管理之措施以外，應對恪遵防疫規定、配合公司營運之機組員有更多的支持與照顧。

▲華航英國返台班機機組人員。（圖／記者李毓康攝）

第二，工會建議「服勤後禁止派飛天數應與機組員居家檢疫天數一致」，而非僅增加機組員居家檢疫天數。工會指出，因本次事件為航空公司外站管理不佳與少數機組員違反防疫規定之個人行為所致，若僅增加機組員居家檢疫天數，而未增加服勤後禁止派飛天數，反而是不夠要求航空公司應盡的管理責任與防疫責任，更有可能導致機組員間交叉感染的風險，仍望指揮中心謹慎評估。

目前指揮中心與交通部公開的機組員檢疫規定調整方向，除規定服勤第三級疫區過境航班後，需要採檢陰性方能夠進入社區。工會也主張第三點，為避免機組員間的交互感染，「應該再增加機組員的採檢頻率」，由政府及業者負起定期採檢責任，嚴格控管每一趟航班的防疫管理，才能精確掌握持續服勤之機組員的疫情控制狀況，也讓機組員自身與社會大眾都能更安心。

▲交通部次長王國材。（圖／記者賴文萱攝）

交通部次長王國材今日受訪表示，上周五已經把機組員作業管理原則送至指揮中心，居家檢疫初步延長變7天，中間假如都沒有外出就可以派飛，8-14天則規劃加強版自主健康管理，過去是不能到聚集地方，現在要求連大眾運輸都不能搭乘，也要求航空公司每日關懷跟追蹤組員行蹤，初步以這樣的修改方案提報，等到指揮中心正式決定後才會公布。

至於機組員外站管理部分，也特別要求航空公司注意以專門出口、專車到旅館，機組員在外站都不能外出，取餐時候也更加強，要特別注意傳染課題。

王國材說，這次新規則的精神就是居家檢疫從嚴，自主健康管理要加強，主要是全世界都把機組員例外管理，不是納入14天檢疫，在台灣已經算比較嚴格，因為這次案765案例也研議來加強。他表示，機組人員現在都非常欠缺，如果時間弄到都沒辦法派飛，人力就會周轉不過來，所以居家檢疫若要派飛，要集中在航空公司提供的特定場所。

王國材表示，若機組員7天內都沒外出，都沒有跟外面接觸就可以派飛，在過去是3天以後派飛，但現在要幾天後才能派飛，由指揮中心決定。

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