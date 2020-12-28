初估每日6000人！春節恐再湧返鄉逃難潮　防疫旅館、車隊拉警報

▲國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，外界預估明年農曆春節連假恐再湧一波國外返鄉逃難潮。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，外界預估明年農曆春節連假恐再湧一波國外返鄉逃難潮。交通部次長王國材今（28）日在立法院交通委員會中指出，推估返鄉人數會是去年、前年的10%，立委李昆澤表示，這樣每日入境人數也有6000人，擔憂防疫旅館、防疫車隊量能恐不足。

立委李昆澤今質詢指出，春節就要來臨，這是國人重要節日，因為國際疫情衝擊，台灣是全球最安全、防疫做最好的少數國家之一，可能會使返鄉人潮增加。

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李昆澤提出往年春節國外返鄉人潮數據，2019年單日最高達8萬8676人，每日平均6萬8613人，今年單日最高為6萬8663人，每日平均也有5萬5962人。

▲明年農曆春節恐湧返鄉潮，以最保守數量估計每日將有1800人至2100人，若以交通部抓往年10%的數量估計，人數將多達6000、7000人。（圖／記者李毓康攝）

李昆澤說，雖然疫情衝擊不會有像往年一樣的入境人數，但最保守的人數以3%推估，至少也有1800~2100人；若以高估計10%%來說，返鄉人數6000~7000人。

對於國外春節返鄉的國人人數是否有掌握？王國材回應，量會比去年、前年差很多，初步抓1/10。李昆澤則說，這樣的人數每日也會多達6000、7000人，要求交通部重新盤點防疫量能。

▲交通部次長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

根據數據顯示，現行防疫旅館共有280家，可提供住宿人數為1萬6464房，不過目前使用率已達65%，住宿人數約1萬0749人。李昆澤擔憂，若再加上超過10%國人春節返鄉回台，會有量能不足問題；防疫車隊每日平均能量700人次，最大載運量每日也僅2500人次，量能明顯不足。

王國材表示，居家檢疫方面，有大部分的人會選擇在家進行，預估會分散一部分人潮，針對春節防疫能量會請相關單位做好準備，隨時掌握。

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