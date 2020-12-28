台鐵百年窄軌擬改國際標準軌　交部坦言1原因：時程不會那麼快

▲台鐵「花東鐵路雙軌電氣化計畫」總經費高達456億元，預計2027年6月通車。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

「花東鐵路雙軌電氣化計畫」上周五獲得國發會委員會通過，總經費高達456億元，預計2027年6月通車，另為推動東部快鐵，交通部也研議要在東部路網推動從窄軌距改為國際標準軌距。但交通部次長王國材今（28）日上午受訪坦言，台鐵目前新採購的列車，都是用使用窄軌，雖然改成寬軌是一個未來的方向，但時程不會那麼快。

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▲立法院交通委員會，交通部次長王國材堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對交通部研議將台鐵東部鐵路改為國際標準軌距議題，王國材指出，從窄軌改成寬軌當然是提速的重要因素，不過事實上速度裡面還包含轉彎半徑、地質強度等。交通部會去做一個研究，但也面臨課題，主要是台鐵新採購進來的列車都是用窄軌，所以這雖然是一個未來的方向，但時程不會那麼快。

▲「花東鐵路雙軌電氣化計畫」獲得國發會委員會通過，從花蓮站到知本站長達112.65公里將擴建為雙軌。（圖／台鐵提供）

上周五「花東鐵路雙軌電氣化計畫」獲得國發會委員會通過，從花蓮站到知本站長達112.65公里擴建為雙軌，總經費高達456億元，預計2027年6月通車，2028年驗收完工。

另達到東部快鐵的藍圖，交通部也研議要在東部路網推動從窄軌距改為國際標準軌距。事實上，台鐵營運133年來，軌道都採用全球少有的106.7公分窄軌距鋪設鐵路，但多數國家則是使用143.5公分的國際標準軌距標。

鐵道局表示，花東雙軌化後，希望將東部鐵路速度從最快130公里提速至160公里變成快鐵，主要考量使用窄軌距的國家少，維修不易、成本也高，因此研議朝標準軌推動的可行性。

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