　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵百年窄軌擬改國際標準軌　交部坦言1原因：時程不會那麼快

▲▼台鐵「花東鐵路雙軌電氣化計畫」總經費高達456億元，預計2027年6月通車，2028年驗收完工。（圖／交通部提供）

▲台鐵「花東鐵路雙軌電氣化計畫」總經費高達456億元，預計2027年6月通車。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

「花東鐵路雙軌電氣化計畫」上周五獲得國發會委員會通過，總經費高達456億元，預計2027年6月通車，另為推動東部快鐵，交通部也研議要在東部路網推動從窄軌距改為國際標準軌距。但交通部次長王國材今（28）日上午受訪坦言，台鐵目前新採購的列車，都是用使用窄軌，雖然改成寬軌是一個未來的方向，但時程不會那麼快。

▲▼立法院交通委員會 交通部次長王國材堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲立法院交通委員會，交通部次長王國材堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對交通部研議將台鐵東部鐵路改為國際標準軌距議題，王國材指出，從窄軌改成寬軌當然是提速的重要因素，不過事實上速度裡面還包含轉彎半徑、地質強度等。交通部會去做一個研究，但也面臨課題，主要是台鐵新採購進來的列車都是用窄軌，所以這雖然是一個未來的方向，但時程不會那麼快。

▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

▲「花東鐵路雙軌電氣化計畫」獲得國發會委員會通過，從花蓮站到知本站長達112.65公里將擴建為雙軌。（圖／台鐵提供）

上周五「花東鐵路雙軌電氣化計畫」獲得國發會委員會通過，從花蓮站到知本站長達112.65公里擴建為雙軌，總經費高達456億元，預計2027年6月通車，2028年驗收完工。

另達到東部快鐵的藍圖，交通部也研議要在東部路網推動從窄軌距改為國際標準軌距。事實上，台鐵營運133年來，軌道都採用全球少有的106.7公分窄軌距鋪設鐵路，但多數國家則是使用143.5公分的國際標準軌距標。

鐵道局表示，花東雙軌化後，希望將東部鐵路速度從最快130公里提速至160公里變成快鐵，主要考量使用窄軌距的國家少，維修不易、成本也高，因此研議朝標準軌推動的可行性。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
17歲少女無照擦撞機車！　男大生慘死女友重傷
黑男東區配對巧遇「百萬女神網美」　無P身材現形
英國發燒39度為何能上飛機？　陳時中2理由回應
快訊／再增5例！　英返台採檢今出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭公園路邊驚見「一排鬼修女」　網友嚇到閃尿：阿娘喂！

金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐　官網正式上線

王應傑感慨白髮人送黑髮人！39歲兒王怡中驟逝「家族無心臟病史」

最嚴軍紀改革！元旦實施「5大重點」一次看　考績丙以下就掰掰

李永得強調「絕非思想審查」　文化部擬研修大陸出版品許可辦法

防英變種病毒！醫籲入境「全篩+隔離」高規格備戰　陳時中：不考慮

討嘸高鐵博愛座惱羞！阿伯怒罵「不知羞恥」連環砲　14萬人怒喊告

國道10大事故熱區出爐「9處在國1」　最可怕路段一年發生649件

確認過真心！不需要甜言蜜語只求你真誠的3星座

返台差別待遇？「英國發燒39度能上飛機」陳時中2理由回應了

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

宜蘭公園路邊驚見「一排鬼修女」　網友嚇到閃尿：阿娘喂！

金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐　官網正式上線

王應傑感慨白髮人送黑髮人！39歲兒王怡中驟逝「家族無心臟病史」

最嚴軍紀改革！元旦實施「5大重點」一次看　考績丙以下就掰掰

李永得強調「絕非思想審查」　文化部擬研修大陸出版品許可辦法

防英變種病毒！醫籲入境「全篩+隔離」高規格備戰　陳時中：不考慮

討嘸高鐵博愛座惱羞！阿伯怒罵「不知羞恥」連環砲　14萬人怒喊告

國道10大事故熱區出爐「9處在國1」　最可怕路段一年發生649件

確認過真心！不需要甜言蜜語只求你真誠的3星座

返台差別待遇？「英國發燒39度能上飛機」陳時中2理由回應了

宜蘭公園路邊驚見「一排鬼修女」　網友嚇到閃尿：阿娘喂！

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

陸為新冠感染者設「醫院考場」　考卷「消毒4次」才能送出

「近期感染個案沒有變異性發現」　衛福部：目前不禁英國航班入境

快訊／國道三號龍井段「聯結車翻覆」！撞爛護欄　全線車道封閉　

蘇貞昌細數政績：被罵狗官、沒人性　沉住氣台灣今天被世界肯定

韓職資歷洋將接連來台　韓媒：台灣是機會之地

金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐　官網正式上線

王應傑感慨白髮人送黑髮人！39歲兒王怡中驟逝「家族無心臟病史」

屏東縣議員陸月嬌詐領考察費4萬多元　貪污判刑2年定讞

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

宜蘭小路驚見「湘西趕屍」　千人嚇壞

寒流7°C冷到周五！淡水體感剩0°C

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

英返台採檢今出爐！新冠再增5境外移入

最冷跨年！寒流急凍一天內暴跌10°C

5℃寒流倒數2天！冷空氣直衝暴跌10度　各地降溫時刻曝

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

更多熱門

相關新聞

機組員「居檢變7天」採檢陰性才可外出

機組員「居檢變7天」採檢陰性才可外出

染疫紐籍機師（案765）不但引起航空器群聚事件傳染2名機師同事，還進一步造成1名女性染疫成本土病例，指揮中心要求檢視機組員防疫措施。交通部次長王國材今日受訪表示，上周五已經把機組員作業管理原則送至中央流行疫情指揮中心，假日也開過會討論，主要精神就是居家檢疫從嚴，自主健康管理更加強。

花東鐵路雙軌電氣化2027年通車

花東鐵路雙軌電氣化2027年通車

台鐵營運百年　將首次統一制服

台鐵營運百年　將首次統一制服

國道提高最低速限能趕走烏龜車？

國道提高最低速限能趕走烏龜車？

台鐵花東線元旦加開列車　25日凌晨開放訂票

台鐵花東線元旦加開列車　25日凌晨開放訂票

關鍵字：

國際標準軌距軌距台鐵東部快鐵交通部

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

陳建州深夜連續道歉4次！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

宜蘭小路驚見「湘西趕屍」　千人嚇壞

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面