國道10大事故熱區出爐「9處在國1」　最可怕路段一年發生649件

▲交通部彙整出去年國道10大事故熱區。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者賴文萱／台北報導

國道連貫台灣南北、行車成本親民，但車流大、車速快，若發生交通事故，造成人車財物損傷、車流回堵壅塞等影響亦鉅。交通部統計處進一步剖析國道交通事故的危險因子，研究彙整出國道10大事故熱區，其中9處集中在國1、1處在國3，並以豐原至大雅（649件）間最多。

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▲去年國道發生事故位置。（圖／交通部提供）

去年一整年國道共發生28,860件事故，其中國 1有 20,986件，占比高達72.7%，國3及國5各有7,726件及148件，分別占 26.8%及 0.5%。若就南下、北上方向觀察，以北上15,061件較多，占52.2%，再細分北、中、南部3路段別，國1的中、南部路段，以及國3的南部路段反而以南下方向事故件數較多，各路線及路段風險程度不一。

▲國道10大事故熱區出爐，第一熱區為國1南下豐原至大雅，共發生649件。（圖／交通部提供）

研究彙整出去年國道10大事故熱區，排名第一到五的熱區分別為國1南下豐原至大雅（649件）、國1北上林口至高公局（643件）、國3北上土城至中和（578件）、國1北上高公局至五股（532件）、國1南下湖口至竹北（509件）。

至於排名第六至第十的事故熱區則分別為國1北上竹北至湖口（477件）、國1北上桃園至林口（450件）、國1南下林口至桃園（423件）、國1北上五股至環北（386件）及國1北上新竹到竹北（335件）。

交通部進一步分析，10大熱點中有多達9處都及中在國1，其中1處則在國3。國1南下事故以豐原至大雅（649件）及湖口至竹北（509件）間最多，前10大事故熱區合計發生3,698件，占其總南下事故件數的 36.4%，並集中於北部與南部路段。

▲交通部進一步分析，10大熱點中有多達9處都及中在國1，其中1處則在國3。（圖／記者陳凱力翻攝）

至於國1北上部分則以林口（文化一路）至高公局（643件）及高公局至五股（532件）事故件數最多，前10大事故熱區合計發生 4,058 件，占國1全體北上事故件數的37.5%。

國3部分，南下、北上方向前10大事故熱區各發生 1,594 件與 2,027 件，占國3 全體南、北向事故總件數之 44.7%及 48.7%。不論南下、北上，排入前10大者皆以北部路段居多，其中南下以安坑（中央、安康路）至中和（連接台 64）之312件最多，北上則是土城（接台65）至中和（接台64）之578件最多。至於國 5之事故件數分配，南北雙向均以坪林行控專用道及頭城間最多。

另外，研究也發現國1每座ETC門架平均2~3 天即發生1次事故，國3每座門架平均每周發生1次，國5則每座門架平均每月發生 1 次事故，為國道安全管理帶來極大挑戰。

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