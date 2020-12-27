耗資456億！花東鐵路雙軌電氣化2027年通車　交部研議國際標準軌距

▲台鐵「花東鐵路雙軌電氣化計畫」總經費高達456億元，預計2027年6月通車。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

「花東鐵路雙軌電氣化計畫」上周五獲得國發會委員會通過，總經費高達456億元，預計2027年6月通車，2028年驗收完工。另為推動東部快鐵，交通部也研議要在東部路網推動從窄軌距改為國際標準軌距。

交通部長林佳龍今指出，縱使台鐵已經竭盡所能把車班塞到最滿，但礙於花東電氣化大部分路線仍為單軌，往返花東的火車票仍常供不應求。且單線運轉列車交會與延誤損失，列車誤點難追回常態運轉，影響鐵路服務品質。打造便捷的軌道路網，花東鐵路雙軌化，是打通瓶頸的關鍵。

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林佳龍說，他當交通部長以後，與鐵道局一起討論全台灣的軌道路網，擬定西部高鐵、東部快鐵的6小時環島路網。為了完成這張藍圖，有幾個重要的建設需要推動：高鐵南北延、台中海線鐵路雙軌化、花東鐵路雙軌電氣化。

▲「花東鐵路雙軌電氣化計畫」獲得國發會委員會通過，從花蓮站到知本站長達112.65公里將擴建為雙軌。（圖／台鐵提供）

上周五「花東鐵路雙軌電氣化計畫」獲得國發會委員會通過，從花蓮站到知本站長達112.65公里擴建為雙軌，總經費高達456億元，預計2027年6月通車，2028年驗收完工。

另達到東部快鐵的藍圖，交通部也研議要在東部路網推動從窄軌距改為國際標準軌距。事實上，台鐵營運133年來，軌道都採用全球少有的106.7公分窄軌距鋪設鐵路，但多數國家則是使用143.5公分的國際標準軌距標。

鐵道局表示，花東雙軌化後，希望將東部鐵路速度從最快130公里提速至160公里變成快鐵，主要考量使用窄軌距的國家少，維修不易、成本也高，因此研議朝標準軌推動的可行性。

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