內灣老街「問老菜脯價格」猶豫了　刻薄闆娘反應超母湯！孕媽氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名孕媽前天跟家人同遊內灣老街，當時嘴饞的她向某間店的老闆娘詢問老菜脯的價格，原本對方態度還很熱情，但當她表示要再考慮時，立刻變臉趕人，甚至語帶嘲諷地說「妳去買那個加色素的啦！」

女網友在爆怨公社發文吐怨氣，前天她跟家人到內灣老街走走，途中看到有店家在賣老菜脯，不禁懷念起上周吃到的美味菜脯雞，於是立刻上前問價錢。

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聞言，老闆娘好客地把她請進店裡，接著說「妳問對人了！我先給妳聞這些，這些都是客人在隔壁買的（比瓶身貼紙），很臭吧！他們都用化學藥劑去醃，還有色素去染的！不要去買！」

當時，女網友聽到她的一番話，已經傻眼到不行，但嘴上還是問說，「你們家的怎麼賣啊？家裡人不多，最少的是多少？」後來得知，小罐的30年老菜脯要800塊錢時，她婉拒了對方，表示要考慮一下，需要的話再跟她說。

沒想到，原po婉轉的語氣加上道謝，竟換來冷言冷語；老闆娘一秒變臉，不客氣地回「如果妳沒要買，只是要問價格不要來！（趕人）妳去買那個加色素的啦！多吃一點蛤！」

▲35年老菜脯示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自爆料公社）

面對差勁的態度，女網友沒多說什麼，翻了個白眼便轉身離去，「差點衝動地撿起地上的狗屎扔老闆娘，小孩差點衝出肚子踹她。真的是老天在考驗我的素養，深呼吸！胎教胎教！」

對此，網友們紛紛回應，「我們上次台中港買蟹腳，老闆娘還祝福我們買到尿騷味的」、「誰買東西不問價錢就買的，老闆娘做生意也不用這麼搖擺」、「唬爛唬了30年」、「會抹黑別人的店家，也不是什麼好東西」、「真正的老菜脯的確不便宜，但是這樣做生意，我會直接跳過」、「這老闆娘好誇張，尖酸刻薄」。

值得一提的是，老菜脯有「黑金」之稱，非常珍貴，富含多酚、維生素B1、B2、C，鈣含量可比鮮乳，磷含量是糙米的5.8倍，鐵質更是鮮乳的26倍；另外，它也不含膽固醇，熱量低，有幫助消化的膳食纖維，更能促進身體代謝，1斤最高可喊到5、6萬元。

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