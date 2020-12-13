台中惡霸「狠甩女童巴掌」！還衝店內猛砸　怒嗆老闆娘：這樣爽嗎

▲男子喝醉後發酒瘋砸店。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社」、臉書粉專「微笑幸福早午餐，下同」）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名男子11日晚間8時許，疑似因為喝醉酒，竟然無故跑到一間早餐店動手打人，甚至還將店內多數物品通通砸毀，而老闆年幼的女兒也無緣無故遭該名男子打了一巴掌。更誇張的是，男子在砸店完之後，還怒嗆：「這樣有爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦！」

這起事件發生在11日晚間8時許，事發當時一名醉漢突然跑進台中一間早餐店，而該名男子看見老闆的小女兒在店門前玩耍，竟然就憑白無故伸手打了她一巴掌，而更離譜的是，男子打完老闆的女兒之後，還直接衝入店內砸店，邊砸還邊大聲叫囂，「對！他Ｘ的東西我砸的，我賠償」，甚至還不斷對著老闆怒吼，「我有打妳女兒嗎？」、「我怎樣打妳女兒的」。

男子誇張的行徑讓老闆娘嚇壞了，而她也心疼的PO出女兒的照片，小女童的臉上有清楚的巴掌痕跡，讓人看了更加不捨與憤怒。對此，店家事後也在臉書發文公告，「12/12店修整理店，不便的地方請大家見諒」。

網友們見狀後，也紛紛留言表示關心與氣憤，而對於此事店家則回應，目前已經提告作筆錄，小朋友也已經驗傷提告。對此，至於事件詳細背景原因等，仍有待進一步調查釐清。