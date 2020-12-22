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尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」　老闆陳放35年！內行羨炸：市值3萬↑

▲▼尾牙抽到「醃38年老菜脯」4.8公斤　（圖／翻攝廚藝公社）

▲原PO獲得「4.8公斤的黑抹布」，結果超值錢！　（圖／翻攝廚藝公社）

網搜小組／劉維榛報導

最近正值尾牙餐敘旺季，上班族最期待抽到獎金好過年！不過有男網友哀號，日前抽中第3獎，且是老闆親自準備的禮物，但開心打開來一看，竟是陳年老菜脯，他哀怨扛回家後也不知該如何料理。照片曝光後，掀起一票饕客暴動，「黑金珍貴」、「上網賣，保證讓你發！」

一名男網友在臉書公開社團《廚藝公社》透露，最近公司舉辦尾牙抽獎，幸運抽到老闆的禮物，但打開實體傻眼了，照片可見，一坨「黑麻麻」的物體，呈現乾扁狀態，近看讓人一度以為是髒抹布，結果是老闆家醃漬的35年老菜脯。

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只見原PO表情逐漸母湯，最後還是哀怨的，把4.8公斤重的老菜脯扛回家，「可是我根本不會弄這個東西啊...」上網爬文後，原PO打算煮湯來吃，「不知道一隻雞放這樣的量，約500克夠不夠？」

文章曝光後，一票網友糗笑回應，「以為是長蛆的死老鼠」、「想拿抹布騙我」、「這是曬乾的蝙蝠嗎」、「這一公斤不便宜阿...大獎來的啦」、「上網賣，保證讓你發」、「壞掉了，我免費到府幫你丟掉」。

其實陳年菜脯又稱作「窮人版人蔘」，坊間流傳能養生、防感冒，甚至解毒的功效，內行分享「我奶奶說這是解藥毒用的，有些人吃藥吃太多，藥已經對他沒什麼效果時，用老菜脯燉雞可以解」、「這個湯還可以舒緩久咳不癒耶」、「現在老菜脯很貴，也可以老菜脯仙草雞湯、老菜脯蛤蠣雞湯」、「這種東西雖然有點臭，但感冒咳嗽時，一小塊含在嘴裡可以止咳」。

▲▼尾牙抽到「醃38年老菜脯」4.8公斤　（圖／翻攝廚藝公社）

▲原PO表示，頭獎是電視，自己中三獎！（圖／翻攝廚藝公社）

底下網友見到「黑金」反跪了，「4.8公斤市值約30000元，一隻雞大概用50克就可以喔」、「我買過40年的，50克300塊」、「1台斤=0.6公斤，有破萬以上的，還是自釀正的35年，很稀有啊」、「有錢也不見得買得到的珍貴食材」、「等於妳抽到一台機車了」、「有問到過正10年一斤1800元，你老闆真好」、「20年的1公斤就1800元了，你的4.8公斤還35年哇」、「200克賣900元」。綜合網友分享的行情價值，1公斤落在5000至6000元左右。

本站曾報導《祖傳80年「黑金」網友說有毒？　營養師：保養抗老助消化》，營養師尤偉銘表示，菜脯由白蘿蔔與粗鹽脫水製成，經過長期的發酵產生豐富的營養素，如多酚類、膳食纖維、蔬菜酵素、維生素A、鈣與鐵，而這些營養素有幫助身體代謝及抗氧化，促進日常保健的功效。至於該如何保存與食用？4點建議如下：

1. 保存時要放置在通風陰涼處。

2. 夾取時要使用乾燥器具，因為老菜脯遇到油或水容易使品質下降或發霉。

3. 若發現有長毛變白即屬發霉，應立即丟棄避免再食用。

4. 因為老菜脯口味重鹽，建議血壓偏高需要限制鈉含量攝取者應儘量避免。

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