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「車禍請太多假」闆娘多扣2000元　老鳥曝神扯年終！網轟吉下去

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▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO車禍請假，老闆娘還多扣2000元！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

進入職場最怕遇到惡老闆！一名男網友抱怨，在公司任勞任怨5年，只能過一次2000元年終獎金也就罷了，如今一場車禍讓他看清老闆娘的醜陋嘴臉。原來最近原PO車禍，請了病假在家休養，卻引發老闆娘不爽，還以「車禍請假太多」為由，多扣2000元薪水，氣得原PO大罵「什麼爛公司？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，日前發生車禍意外，逼不得已向公司請假在家休息，如今傷勢未痊癒，老闆娘連半句關心話都沒有，還落井下石表示，「車禍請假太多，另外多扣2000元...」

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「什麼爛公司？」原PO一秒被激怒，明明有診斷報告證明，誰會願意沒事狂請假？更荒謬的是，另請事假0.5小時，老闆娘卻以350元來計算，「所以我時薪是700元嗎？」

文章曝光後，網友也忿忿不平回應，「你可以檢舉的單位，有勞工局、勞保局、工務局、消防局、環保局、國稅局全部一輪，老闆肯定受不了」、「小職員的兩難吧，爭取當然應該，撕破臉肯定不能再待了，下一個工作會更好？那2000元看到了自己在職場上的價值」、「我有過跟你很類似的經驗，不過因為我當時比較嚴重，有住院休息了約一個月，沒有薪水，連年終都沒有了」、「車禍為不可抗力，在有診斷證明的情況下請假，甚至留職停薪都是合法的，這部分可以向勞工局檢舉」。

▲▼老闆娘竟然以車禍請假太多，另外多扣2000（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友建議投訴勞工局！（圖／翻攝爆怨公社）

根據勞動基準法第四十三條規定，勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，可向公司申請普通傷病假，未住院者，一年內合計不得超過30日，且工資折半發給；而事假，一年內合計不得超過14日，且雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。

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