老街買芭樂「闆娘爽送3顆」　她提15顆回家...打開一看氣哭

▲圈起來的為攤商多送的芭樂。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者曾羿翔／綜合報導

老街購物時常能感受到滿滿人情味，不過就有女網友分享，她日前到新竹的內灣老街走走逛逛，要購入某攤老夫妻賣的芭樂時，老闆把裝好的一袋賣給她，然後又被闆娘多塞3顆。沒想到該名女網友回到家打開水果袋後卻被氣瘋，原來已經裝袋12顆都已經爛掉或快爛掉，只有送的3顆是好的。

原Po在「爆怨2公社」發文還原經過，前天去新竹內灣老街逛，看到一對夫妻在賣芭樂，竹籃內剩一些圈起來的芭樂，要大家幫幫忙買，還說是自己種的，她後來就想買一袋讓他們早點回家，老闆熟悉地拿出一袋裝好的，然後闆娘塞了幾顆圈起來的芭樂說算便宜、「沒包的先吃」，付了100元，結果回家一看好想哭，爛的跟快爛掉的都在袋子裡。

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原Po直呼，「提一袋爛芭樂逛老街好蠢」，人家一路提回新北欸，他們是內灣老街的固定攤位，真的要去買的要小心，想幫忙卻掉入不良攤商的陷阱，根本就專騙觀光客。

發文引起許多人熱議，有人就表示，「不是自己選的建議不要」、「買那種水果本來就要小心的」、「濫用同情心很要不得」、「拍拍...別因為狡詐的人失去自己的真心」、「這會讓人以後再也不敢相信小攤販了」、「這樣做生意真的很可惡」。