首次取消！文大急聲明：8樓體育館戶外觀景台「跨年夜不開放」

▲文化大學體育館8樓交誼廳外360度觀景台。（圖／文化大學提供）



記者許展溢／台北報導

跨年很多人最愛的就是找一個好景點，好好的看煙火，每年12月31日晚上，文化大學都會開放體育館8樓交誼廳外360度觀景台，提供師生與校友們在此歡慶新年，不過，今年新冠肺炎疫情趨嚴重，文大今（28日）緊急發出聲明，避免群聚感染，將首次不開放民眾觀賞101煙火及夜景。

文大後山向來是賞夜景的最佳選擇之一，從左手方的101大樓到右手邊的淡水河畔，180度無障礙物視野，將美景全收進民眾眼裡，每年開放的體育館8樓，比後山情人坡的高度更高，更能清楚的欣賞到絢麗的煙火，360度柏英廳觀景台，是全陽明山觀賞煙火最佳景點。

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原本寒星點點夢幻陽明山上，文大體育館矗立於海拔460公尺的華岡，與台北101大樓遙相呼應，從台北各地區觀賞，山天一線屹立於陽明山景的體育館已成為大台北地區最耀眼的新地標，是不少民眾都會選擇到此迎接全新一年的絕佳景點。不過，文大表示，以往前天氣不好頂多就是加派人手提醒小心安全，但今年疫情大家都不敢大意，因此才會發出聲明，因應新冠肺炎疫情變化，避免群聚感染，體育館8樓景觀台12月31日將不開放民眾觀賞101煙火及夜景。