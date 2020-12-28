英國返台班機1人發燒　柯文哲：照SOP應該把他「擋下來」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

從英國起飛的華航CI0082班機27日晚間5時許抵台，機上共搭載127名機組員與乘客，正陸續送往集中檢疫所，然而卻爆出有人發燒卻能上飛機一事。對此，台北市長柯文哲回應，如果真的是發燒，那就把他擋下來，雖然外界很多人批評他是SOP狂，然而照SOP走就能省掉很多這種爭議。

柯文哲28日出席萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會，關於台灣時間27日從英國返台的班機有人發燒，柯文哲表示，如果真的是發燒，那就把他擋下來就好，所以平常心其實是很難的，因為常常會有人情世故。

柯文哲提到，很多人會批評他是SOP狂，不過照SOP走的好處，就是能省掉很多這種爭議，看到乘客登機前的檢查紀錄，如果真的是發燒，就應該把他擋下來。從英國到台灣的飛行時間長達10幾個小時，若真的是發燒上飛機，那就慘了，全飛機這麼多人要怎麼處理？

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▼萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會，台北市長柯文哲蒞會致詞，並戴上視障模擬眼鏡，體驗視障同胞看不見的感覺。（圖／記者湯興漢攝）