駐外人員陳情信控外交部：外館防疫無SOP　提供口罩外無實質幫助

▲呂玉玲舉出外交部駐外同仁陳情信，控外交部對駐外同仁除了提供口罩外，再無其他實質幫助。（圖／翻攝自國會頻道，下同）



記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，目前為止已有21位駐外館處人員確診。國民黨立委呂玉玲28日在立法院質詢時指出，她收到一封外交部駐外同仁的陳情信，信中指控外交部指示外館在全球宣揚「台灣模式」、Taiwan Can Help，但外交部對駐外同仁「除了提供口罩外，再無其他實質幫助。」

立法院外交國防委員會28日邀請外交部長率領事事務局局長、僑務委員會、交通部、衛生福利部、內政部、勞動部、大陸委員會報告「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」，並備質詢。

呂玉玲質詢時指出，她日前接到一封外交部駐外同仁的陳情信。內文提到，過去一年來，外交部指示外館在全球宣揚「台灣模式」、Taiwan Can Help，但外交部對駐外同仁，「除了提供口罩外，再無其他實質幫助。」

陳情信指出，「這段期間，外館同仁每天承受著染疫的風險上班，有家眷者，更擔心牽連家人，看著駐在國每天的確診人數一再創下新高，我們所受的心理壓力是國內長官所無法體會的。」

信中提到，「外交部沒有外館防疫SOP，導致各個外館標準不一，說是讓外館因地制宜、配合駐地政府規定，實則外館無可依循之準則，防疫全憑館長或甚至只是人事同仁一己之見，但我們沒有任何一位同仁是醫學或傳染病專業背景，又無諮詢對象，往往造成外館所謂防疫措施似是而非、模稜兩可，毫無邏輯及標準。」



該名駐外館同仁最後在信中呼籲外交部，偕同衛福部專家學者擬定外館因應疫情對策，以及面對同仁確診後SOP，制定外館遠距辦公準則，要求外館務必落實，並提供同仁諮詢窗口。長期目標應提升外交部內部及外館資安及設備，創造遠距辦公之軟硬體環境，確保外館具有遠距辦公功能。

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