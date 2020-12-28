　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐外人員陳情信控外交部：外館防疫無SOP　提供口罩外無實質幫助

▲▼呂玉玲指出外交部駐外同仁陳情信，控外交部對駐外同仁除了提供口罩外，再無其他實質幫助。（圖／翻攝自國會頻道）

▲呂玉玲舉出外交部駐外同仁陳情信，控外交部對駐外同仁除了提供口罩外，再無其他實質幫助。（圖／翻攝自國會頻道，下同）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，目前為止已有21位駐外館處人員確診。國民黨立委呂玉玲28日在立法院質詢時指出，她收到一封外交部駐外同仁的陳情信，信中指控外交部指示外館在全球宣揚「台灣模式」、Taiwan Can Help，但外交部對駐外同仁「除了提供口罩外，再無其他實質幫助。」

立法院外交國防委員會28日邀請外交部長率領事事務局局長、僑務委員會、交通部、衛生福利部、內政部、勞動部、大陸委員會報告「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」，並備質詢。

呂玉玲質詢時指出，她日前接到一封外交部駐外同仁的陳情信。內文提到，過去一年來，外交部指示外館在全球宣揚「台灣模式」、Taiwan Can Help，但外交部對駐外同仁，「除了提供口罩外，再無其他實質幫助。」

▲▼呂玉玲指出外交部駐外同仁陳情信，控外交部對駐外同仁除了提供口罩外，再無其他實質幫助。（圖／翻攝自國會頻道）

陳情信指出，「這段期間，外館同仁每天承受著染疫的風險上班，有家眷者，更擔心牽連家人，看著駐在國每天的確診人數一再創下新高，我們所受的心理壓力是國內長官所無法體會的。」

信中提到，「外交部沒有外館防疫SOP，導致各個外館標準不一，說是讓外館因地制宜、配合駐地政府規定，實則外館無可依循之準則，防疫全憑館長或甚至只是人事同仁一己之見，但我們沒有任何一位同仁是醫學或傳染病專業背景，又無諮詢對象，往往造成外館所謂防疫措施似是而非、模稜兩可，毫無邏輯及標準。」

該名駐外館同仁最後在信中呼籲外交部，偕同衛福部專家學者擬定外館因應疫情對策，以及面對同仁確診後SOP，制定外館遠距辦公準則，要求外館務必落實，並提供同仁諮詢窗口。長期目標應提升外交部內部及外館資安及設備，創造遠距辦公之軟硬體環境，確保外館具有遠距辦公功能。

其他人也看了這些...

民進黨挾多數優勢表決　萊豬9項行政命令全過關！
國民黨提案食品包裝「標萊劑」　遭民進黨多數表決封殺
劉建國、林淑芬、江永昌拒當「民進黨萊委」　9項行政命令全棄權

更多熱門新聞...

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂
2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看
萊豬行政命令全通過　江啟臣率藍委鞠躬道歉：很遺憾沒能擋下

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／八里跨年煙火秀確認延期！　防疫難度極高日期未定
日本鎖國第一天！機場超空蕩　入境航班一片慘綠
日本緊急鎖國　醫師曝：日本醫護相繼逃離第一線
張韶涵「買下太平洋小島」奢華裝潢曝！　入手4豪宅洩驚人資產
鍾明軒點名「誠品店員非常不專業」！　長文批：請認真工作
侯友宜開第一槍！　將停辦無法實名制跨年、戶外活動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北元旦升旗典禮改線上直播　限量帆布袋取消發送

快訊／侯友宜一聲令下　新北宣布八里煙火秀延期舉辦

出現血荒！蔡英文下令全國啟動捐血機制　陳建仁現身響應

立法院訂便當要業者提供肉品來源　柯文哲酸：別人的囝死袂了

我將永遠守護這片天空…殉職飛官朱冠甍演唱《後山的思念》MV曝

影／蘇貞昌：台商回流1兆1000億　已開發國家「唯一正成長」

盧秀燕就職滿2周年　率官員穿白帽T秀台中「五大幸福蛻變」

快訊／28間防疫旅館使用率曝光　立委曝容量只剩6500人

英國返台班機1人發燒　柯文哲：照SOP應該把他「擋下來」

駐外人員陳情信控外交部：外館防疫無SOP　提供口罩外無實質幫助

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

快訊／新北元旦升旗典禮改線上直播　限量帆布袋取消發送

快訊／侯友宜一聲令下　新北宣布八里煙火秀延期舉辦

出現血荒！蔡英文下令全國啟動捐血機制　陳建仁現身響應

立法院訂便當要業者提供肉品來源　柯文哲酸：別人的囝死袂了

我將永遠守護這片天空…殉職飛官朱冠甍演唱《後山的思念》MV曝

影／蘇貞昌：台商回流1兆1000億　已開發國家「唯一正成長」

盧秀燕就職滿2周年　率官員穿白帽T秀台中「五大幸福蛻變」

快訊／28間防疫旅館使用率曝光　立委曝容量只剩6500人

英國返台班機1人發燒　柯文哲：照SOP應該把他「擋下來」

駐外人員陳情信控外交部：外館防疫無SOP　提供口罩外無實質幫助

拾荒婦月入3K「扛百萬賠償」拒辦低收！想轉當外送員：靠自己就好

日本最可愛國中生出爐！　13歲電眼妹「放棄和朋友玩」變美奪冠

國民妹妹《鬼滅》禰豆子生日快樂！官方獻上溫馨祝福賀圖

影／超敬業公雞！連續嘶吼15秒不換氣　叫到缺氧「倒頭栽慘摔」

公鹿慘輸尼克20分！字母哥空砍27+13　美記：奇怪的一天

快訊／新北元旦升旗典禮改線上直播　限量帆布袋取消發送

富邦悍將洋投經歷超豪華　開季誰會上一軍？

看好王彥程明年轉支配下　宋家豪點出3個關鍵

快訊／侯友宜一聲令下　新北宣布八里煙火秀延期舉辦

陸積極考慮加入CPTPP　日駐陸大使：觀察是否做好準備

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

侯友宜下令：無法實名制　戶外集會一律停辦

衛福部：目前不禁止英國航班入境

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

蔡英文擴編4少將　謝靜華健走完成體測升將官

國民黨轟台豬標章「一國多制」：標示不明與全民吃萊豬有何不同？

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

柯文哲陣營「正妹主播」吳怡萱結婚了

勇鷹高教機第二架原型機首飛成功！　飛官：飛向未知領域測試極限

蘇貞昌：推「三倍券」被罵應發現金　日本發10萬但消費萎縮3成

英國返台班機1人發燒　柯文哲：照SOP應該把他「擋下來」

國軍考績丙上以下汰除　明年1月起實施

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

標章之亂　高嘉瑜：陳吉仲不用道歉？

活蝦餐廳遭棄單損失8萬　王浩宇：我來買單！

更多熱門

相關新聞

機組人員改檢疫7天　柯：是我就14天

機組人員改檢疫7天　柯：是我就14天

紐西蘭機師確診案引發外界質疑機組人員防疫措施有漏洞，指揮中心26日提到，目前初步共識是未來機組人員入境後須從現行的居家檢疫3到5天延長至7天。對此，台北市長柯文哲表示，每個人都有每個人的想法，但他認為，如果一般旅客是居家檢疫14天，乾脆機師也全部照14天。

陸為新冠感染者設醫院考場　考卷要消毒4次

陸為新冠感染者設醫院考場　考卷要消毒4次

衛福部：目前不禁止英國航班入境

衛福部：目前不禁止英國航班入境

防英變種病毒！醫籲入境全篩　陳時中不考慮

防英變種病毒！醫籲入境全篩　陳時中不考慮

不願隔離！數百英國客逃離瑞士滑雪勝地

不願隔離！數百英國客逃離瑞士滑雪勝地

關鍵字：

駐外館外交部呂玉玲新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

陳建州深夜連續道歉4次！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

1200萬跪求「不潮溼居住地」！網首推北部最乾燥地區

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面