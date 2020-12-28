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陸為新冠感染者設「醫院考場」　考卷「消毒4次」才能送出

▲▼陸為新冠感染者設「醫院考場」　考卷「消毒4次」才能送出。（圖／翻攝大連新聞）

▲考生在負壓病房內參加考試，醫護人員穿著隔離衣協助。（圖／翻攝大連新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸日前舉辦全國碩士研究生招生考試，大連一名考生因感染新冠肺炎，無法前往考場，官方於是在醫院的負壓病房內開設了特殊考場，讓正在接受隔離治療的考生也能完成考試。

根據陸媒報導，該名考生為無症狀感染者，正在大連市第六人民醫院接受治療，為了不讓她錯過一年一度的考試，官方在醫院的負壓病房內開設了特殊考場。

考卷在考試開始前的一個小時，由公安護送至醫院，並有2名監考人員與醫院的醫護人員一起將考卷送入病房內。

考卷送入之後，監考人員在另一個房間，透過視訊鏡頭監考，並已對講機說明考場規則，同時，還有2名醫護人員在考場門口守候，隨時注意考生的身體狀況。

▲▼陸為新冠感染者設「醫院考場」　考卷「消毒4次」才能送出。（圖／翻攝大連新聞）

大連市第六人民醫院副院長孫艾軍表示，醫院單獨為考生準備了一個病房，作為一個臨時的考場，依照嚴格的考試紀律進行了佈置，安裝視訊鏡頭等考試設備。

孫艾軍提到，畢竟是一個緊張的考試，專家通過會診，對考生身體進行了評估，醫院做好了應急急救的準備，在房間內準備了心電監護儀、搶救車、除顫儀等設備。

每一場考試進行完之後，醫護人員就會將考卷進行密封與消毒，然後進行二次密封、二次消毒，總共要經過四次消毒。

大連市教育事業發展中心招生工作部部長王紀表示，本次考試在醫院設立了保密櫃，試卷由警察護運到救治中心，試卷在病房轉運、開啟、使用、消毒、封裝做到了無縫連接，確保試卷安全保密。

第一天的考試結束後，醫護人員透露，目前考生狀態良好，但是還是略顯疲憊，可能是受到了考試的壓力，不過身體狀況還是良好的，希望明天能順利的進行考試。

除了該名考生外，與她有過密切接觸的21名學生同時也參加了研究生考試，施行點對點、全封閉措施，在專設的獨立考場進行考試。

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