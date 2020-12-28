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除役官兵退輔職訓學「房屋品質檢驗」　開拓人生事業第二春

▲▼ 軍方退輔會參與房屋檢測職訓 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲中華民國建築結構破壞性檢測協會高雄分會開幕。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

退役官兵開拓人生事業第二春！中華民國建築結構破壞性檢測協會高雄分會26日上午舉行揭牌開幕茶會，邀請到協會理事長黃盛鎮及軍聞社前後任社會曹小鵬、徐金模等人到場「加持」，共同見證輔導會替退除役官兵辦理的職業訓練，要共同達到「訓後就業」的目標。

黃盛鎮表示，他肯定從軍職退役的同仁會秉持從軍時積極、熱情和專注的精神及態度，為民眾、建築業者做好服務與房屋品質的把關工作。而輔導會從民國106年以來，陸續委託中華民國建築結構破壞性檢測協會開辦「房屋檢驗專業班」職訓課程，每班次108小時，提供退除役官兵學習相關專業知識，以取得教育部非正規教育機構課程認證機構「房屋品質檢驗」3學分的合格證書。

▲▼ 軍方退役參與房屋檢測職訓 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲中華民國建築結構破壞性檢測協會擁有多項科技、專業檢測設備。（圖／記者黃子倩翻攝）

目前在協會各委員評審協助下，正式在高雄成立「中華民國建築結構破壞性檢測協會」分會，並派任呂世民為高雄分會主任，與工作夥伴共同在南臺灣提供全方位的驗屋服務，讓購屋民眾不再因害怕查不出漏水、輻射屋、水管不通等困擾，可以安心入住。

▲▼ 軍方退輔會參與房屋檢測職訓 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲中華民國建築結構破壞性檢測協會高雄分會開幕。（圖／記者黃子倩翻攝）

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