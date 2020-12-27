轎車撞倒3貼機車還「倒退嚕」　騎士護兒猛拍「擊破擋風玻璃」

▲高雄一名男駕駛倒車時疑似沒有注意到後方來車，撞倒機車騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名吳姓男駕駛26日下午吃完牛肉麵後要開車離開，倒車時不慎撞倒吳姓男子騎的機車，當時吳姓騎士載著孩子，眼看汽車駕駛撞倒他們後，車身持續後退，擔心孩子被輾到受傷，他趕緊徒手拍車子後方的擋風玻璃，車子才停下。警方事後獲報到場，對開車的吳男進行酒測，測出酒測值0.21毫克，但他一開始矢口否認有喝酒，後來才想起來前天自己在家小酌、可能生病代謝不好才有酒測數值，最後被依公共危險罪移送。

警方指出，這起事件發生在26日下午接近2點，高雄大樹區的實踐街上，當時吳姓駕駛開自小客車倒車時，因為沒有注意到後方有機車經過，撞上行經的張姓騎士，機車上三人因此倒地擦挫傷，不過吳男駕駛的車輛撞倒機車後，車身沒有馬上停住，還持續往後退。

張男擔心後退中的車子會輾到自己的孩子，因此徒手用力拍打車輛後方的擋風玻璃，並把玻璃給打碎，警方獲報到場後，依規定對雙方駕駛進行酒測，騎機車的張姓騎士沒有酒駕，但開車的吳姓駕駛卻被測出酒測值0.21，一開始吳男看到數值矢口否認有喝酒，強調自己剛才只吃了牛肉麵，事後回想，才想起來兩天前曾獨自在家小酌，很可能因為身體不好酒精沒有代謝完全，警方事後將他依公共危險罪移送。

▲高雄一名男駕駛倒車時疑似沒有注意到後方來車，撞倒機車騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

至於被撞倒的吳姓騎士一家三口，分別受到手腳擦挫傷，意外發生當下三人都沒有戴安全帽，警方也會依據相關規定，對三人開出罰單。

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