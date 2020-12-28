高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

▲高雄市大樹區邱姓男子迷路里港鄉堤岸，里港警方連絡上他家人，讓他平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市大樹區70歲邱姓男子，獨自騎機車欲前往美濃拜訪友人，不料因年久記憶錯亂，走錯路線，意外來到屏東縣里港鄉河堤畔旁，所幸遇上熱心民眾協助報警，經警方積極查詢，連絡上他家，將他平安接回家。

里港警分局大平派出所所長陳進儒、警員曾艷秋日前執行午間巡邏勤務，經過里港堤防潮厝段時，忽有1位民眾急揮手示意，表示前方有位老阿伯一臉茫然，可能需要協助。

立即前往查看，發現他頭戴安全帽、只會講客家話、神情緊張，由於身上沒有任何證件，又無法表達詳細年籍資料，而上陳、曾2員不諳客語，因此先將他帶回派出所熱茶，稍作休息。

再請會講客語的同仁與他聊天，慢慢拼湊才知道他是要到美濃找老朋友，因為記錯路線才迷路來到里港；隨後警方依循車牌號碼，查知老伯姓名及親友聯絡方式，成功聯繫上其家屬，趕回派出所將他帶回家。家人看到他安然無恙，放下心中大石頭，並表示下次不敢再讓老伯自己騎車外出了。

分局長楊龍祥表示，家中有年紀大的長者，應適時關懷陪伴，儘量避免讓其獨自出遠門，以免發生意外，最好幫年長者申請愛心手鍊，或在衣服寫上聯絡電話方便聯繫，亦呼籲民眾，若發現生活周遭有需要幫助的人，請立即撥打110報案專線，警方將立即派員前往協助。

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