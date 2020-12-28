　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

▲高雄市大樹區邱姓男子迷路里港鄉堤岸，里港警方連絡上他家人，讓他平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄市大樹區邱姓男子迷路里港鄉堤岸，里港警方連絡上他家人，讓他平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市大樹區70歲邱姓男子，獨自騎機車欲前往美濃拜訪友人，不料因年久記憶錯亂，走錯路線，意外來到屏東縣里港鄉河堤畔旁，所幸遇上熱心民眾協助報警，經警方積極查詢，連絡上他家，將他平安接回家。

里港警分局大平派出所所長陳進儒、警員曾艷秋日前執行午間巡邏勤務，經過里港堤防潮厝段時，忽有1位民眾急揮手示意，表示前方有位老阿伯一臉茫然，可能需要協助。

立即前往查看，發現他頭戴安全帽、只會講客家話、神情緊張，由於身上沒有任何證件，又無法表達詳細年籍資料，而上陳、曾2員不諳客語，因此先將他帶回派出所熱茶，稍作休息。

再請會講客語的同仁與他聊天，慢慢拼湊才知道他是要到美濃找老朋友，因為記錯路線才迷路來到里港；隨後警方依循車牌號碼，查知老伯姓名及親友聯絡方式，成功聯繫上其家屬，趕回派出所將他帶回家。家人看到他安然無恙，放下心中大石頭，並表示下次不敢再讓老伯自己騎車外出了。

分局長楊龍祥表示，家中有年紀大的長者，應適時關懷陪伴，儘量避免讓其獨自出遠門，以免發生意外，最好幫年長者申請愛心手鍊，或在衣服寫上聯絡電話方便聯繫，亦呼籲民眾，若發現生活周遭有需要幫助的人，請立即撥打110報案專線，警方將立即派員前往協助。

▲Her今天推出「Curel珂潤 潤浸保濕泡泡洗顏慕斯」150ml X 2罐 原價960元，特價580元

ET快訊
17歲少女無照擦撞機車！　男大生慘死女友重傷
黑男東區配對巧遇「百萬女神網美」　無P身材現形
英國發燒39度為何能上飛機？　陳時中2理由回應
快訊／再增5例！　英返台採檢今出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

樓頂變花園、二手物交換！臺北行政里獲低碳永續家園銅銀級認證　六都名列前茅

雪橇故障來晚了！關懷協會借車送聖誕禮　希望來年收到物資車

最強寒流倒數計時　枋警及時送暖助弱勢家庭度寒冬

青山船員遭浪襲落海 　海巡奔赴救援幸無大礙

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

搶搭振興卷末班車　承億文旅推擲骰子現折房價

嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

樓頂變花園、二手物交換！臺北行政里獲低碳永續家園銅銀級認證　六都名列前茅

雪橇故障來晚了！關懷協會借車送聖誕禮　希望來年收到物資車

最強寒流倒數計時　枋警及時送暖助弱勢家庭度寒冬

青山船員遭浪襲落海 　海巡奔赴救援幸無大礙

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

搶搭振興卷末班車　承億文旅推擲骰子現折房價

嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

C羅力壓梅西獲世紀最佳球員　「在職涯20年之際得獎很榮耀」

宜蘭公園路邊驚見「一排鬼修女」　網友嚇到閃尿：阿娘喂！

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

陸為新冠感染者設「醫院考場」　考卷「消毒4次」才能送出

「近期感染個案沒有變異性發現」　衛福部：目前不禁英國航班入境

快訊／國道三號龍井段「聯結車翻覆」！撞爛護欄　全線車道封閉　

蘇貞昌細數政績：被罵狗官、沒人性　沉住氣台灣今天被世界肯定

韓職資歷洋將接連來台　韓媒：台灣是機會之地

金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐　官網正式上線

王應傑感慨白髮人送黑髮人！39歲兒王怡中驟逝「家族無心臟病史」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

2020龍崎空山祭熱鬧開幕

台南新營鐵道地景公園熱鬧啟用

頂六國小名校友包含知名按摩椅董座

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

賴清德訪樟之細路　石峎古道嚐美食

一貫道感恩紀念大會　8種語言線上直播

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火

嘉縣106歲阿嬤大口吃雞腿

仁德教官猝死值班台　死因待釐清

光華國小三代同堂共植老樹

嘉義縣阿里山高山茶競賽

更多熱門

相關新聞

最強寒流倒數計時　枋警及時送暖助弱勢家庭

最強寒流倒數計時　枋警及時送暖助弱勢家庭

屏東縣枋寮警分局枋山派出所員警長期深耕地方，深知困苦人家，由所長林彥宏主動結合地方企業枋山盧家芒果的盧登基、盧陳麗琴、盧旺昇及枋山志工分隊志工葉金淑、陳秋琳、黃秀娟、王枝菊、楊玲英、陳素玲共同發起「寒冬送暖」活動，主動關懷弱勢用心，獲得民眾肯定。

屏東外送員撞路燈頭部重創亡　警調監視器追查

屏東外送員撞路燈頭部重創亡　警調監視器追查

基隆警愛上艷娘「崔姬」合開淫窟　無間道真實上演

基隆警愛上艷娘「崔姬」合開淫窟　無間道真實上演

高雄騎士超車不慎連兩撞　2人送醫

高雄騎士超車不慎連兩撞　2人送醫

快訊／救護車、黑車相撞　2傷送醫

快訊／救護車、黑車相撞　2傷送醫

關鍵字：

屏東里港警察高雄大樹訪友

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

陳建州深夜連續道歉4次！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

宜蘭小路驚見「湘西趕屍」　千人嚇壞

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面