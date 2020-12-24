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影／不畏太歲頭上動土！林右昌6年翻轉基隆成「國家門戶」

《雲端最前線第952集完整節目--FB》

《雲端最前線第952集完整節目--Youtube》

記者楊佳穎／綜合報導

「你看到基隆現在的改變，其實是在很困難的狀況下去進行的！」就職6週年前夕，基隆市長林右昌24日接受ETtoday《雲端最前線》專訪，暢談城市改造的願景，以及基隆建設現階段成果。他並預告，明年10月將舉辦2021城市博覽會，談的不只是基隆，而是未來對台灣城市、人民生活的想像與可能性，也會將整個基隆市當作策展空間，「明年精彩可期，請大家一定要來！」

回顧基隆的改變，林右昌淡淡表示，自己上任時，基隆的環境條件很差，當時失業率、離婚率、自殺率都是最高，也最不快樂、最不幸福，城市負債更是有史以來最高，全國排名第三；此外，過去10年間基隆市負債增加100億，看不到建設，讓基隆不斷衰敗。

林右昌接著說，基隆的負債如今已從124億降到77億，「我把所有基隆的短債都還光了」，不僅讓城市進步、蛻變，同時也將負債降下來。他形容，窮人家的小孩要還債，是很困難的事情，因為口袋沒錢、沒資源，「所以讓大家了解，基隆做得到，全台灣其他城市會比我們更有條件，也更做得到」。

▲▼基隆市港再生標竿計畫。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市債務餘額及負債比率圖。（圖／基隆市政府提供）

談起最受矚目的「基隆市港再生標竿計畫」，林右昌笑說，這塊土地其實都不是屬於基隆市政府，而是分散在港務公司、軍方、鐵路局各單位，卻與城市緊密連結；而自己上任之初，由基隆市政府推出這項計劃，「這有點像太歲頭上動土」，過去中央不太甩基隆市政府，但林市府團隊用專業說服各單位，也得到了中央支持，「所以現在看到的轉變，很多是我們翻轉過去中央、地方政府之間的關係」。

林右昌更現場搬出首度曝光的港區模型，指出即將在明年8、9月完工的城際轉運站，規劃整合市公車、國道客運、鐵路，以及未來的捷運等；此外，如今的基隆火車站前是個圓環，未來將變成「國門廣場」，並接上水路，讓陸路、水路交通能進一步串連。他強調，這已經不僅是規劃，如今預算到位，明年就要推動第一期工程，「所以大家明年到基隆，會2個月1變、2個月1變」。

話鋒一轉，林右昌也說，改造基隆如同「穿著西裝改西裝」，因為市民每日仍要使用這些都市空間，必須在不能影響市民生活作息前提下推動城市改造，所以接下來的火車站前候車亭調整、人行道改善、火車站前天橋拆除等，都會非常有次序的進行，不影響市民生活，又能每天看到改變，「這有點像在變魔術，但這也就是城市治理的能力」。

▲▼基隆市港再生標竿計畫。（圖／基隆市政府提供）

「我們在想基隆，其實不是從基隆在思考」林右昌強調，自己的角色是基隆市長，卻必須從整個北北基桃首都生活圈，來重新定位基隆市，並在基隆這個場域完成它。他解釋，基隆已被定位成整個大台北首都圈的「東側國家門戶」，如今這是千萬人口的大都會，基隆應該扮演什麼角色、該有哪些建設，因此推動「基隆市港再生標竿計畫」，將基隆、基隆定位成國家重要國門、門戶，「我們是用這個角度，去推動市政建設」。

林右昌並說，基隆在這6年來，真的是加緊速度追趕，明年就能看見一定成果。另外，明年的10月將辦理城市博覽會，要談的並不止是基隆，而是未來對台灣城市、人民生活的想像與可能性，「這是我們企圖心」，並規劃將整個基隆市當作策展、表演空間，共有市中心、正濱漁港、潮境公園等3大基地，分別有不同主題，「所以明年精彩可期，請大家一定要來！」

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