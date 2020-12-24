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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／下一步轉戰北市？林右昌喊專注工作：路自然會出來

記者楊佳穎／綜合報導

基隆市長林右昌在上任6週年前夕繳出亮眼成績單，最新民調施政滿意度破7成，更被視為下屆台北市長可能人選。對此，林右昌24日接受ETtoday《雲端最前線》專訪表示，身為基隆市長，應專注在本業、工作上，而政治人物的本質就是將政治工作、人民付託做好，「當我們做好了，大家也認為我們未來適合某個工作，或適合再去承擔更大責任，相信那個『路』自然就會出來」。

《雲端最前線第952集完整節目--FB》

《雲端最前線第952集完整節目--Youtube》

面對主持人楊文嘉提及「後市長時期的焦慮」，林右昌笑說，其實不會有這種焦慮問題，身為民進黨年輕一輩，自己是60年次、屬豬，兩任市長任期屆滿後是51歲，其實還能繼續對黨、對台灣社會做出貢獻。

他接著提到，日前被說到北市走動，「其實不盡然」，因為基隆旁邊就是台北、新北、桃園，本就是一個城市、大首都，且基隆這幾年來有這麼多成果，身為市長就應該讓更多人知道基隆的發展及進步、讓大家看到基隆，「更重要的是，基隆條件這麼差，我們都能完成這麼多困難的工作，那其他城市，特別是直轄市，其實可以做得更好！」

林右昌也強調，這沒有任何叫陣意思，只是一直在談如何「真正合作」，讓北北基桃能資源整合、發揮更大效益。他並提及，近期台北、桃園間有水肥之爭，「我就覺得很無聊」，這事情兩人講好就能解決，根本不成問題；若今天北市多幫忙一點，解決水肥問題，或許對方明天就幫你解決垃圾問題，「台北、新北捷運路網問題，何嘗不是這樣？」

▲▼基隆市長林右昌。（圖／翻攝雲端最前線）

談及轉戰北市長意願，林右昌則說，已經被很多朋友問到這個問題，「不過我現在的角色跟身份是基隆市的市長，我們應該專注在自己的本業跟工作上面」，如何讓大家看到基隆的蛻變，以及市府團隊的努力，並對國家做出更多貢獻。

林右昌並說，距離選舉大概還有2年，要經過很多過程與程序，自己也還有很多要努力的地方，所以不太去想選舉的事情，「我們在基隆做了這麼多，說實在我如果去想政治，人一天只有24小時，腦袋裡面如果都是政治、選舉、權位，就沒有心思好好做市政，我們就是把事情做好！」

他進一步說，始終相信政治人物的本質，就是把政治工作、人民的期待及付託做好，而這些做好了，不用擔心人家看不到，「那如果我們做好了，大家也認為我們未來適合某個工作，或再去承擔更大的責任，我相信那個路自然就會出來」。

另一方面，對於萊豬進口議題，林右昌也重申，從地方政府的角度，如何讓人民能買得安心很重要，因此已要求所有大賣場都要區分本國、外國豬牛，「不管是不是萊豬，你是外國豬就很清楚一邊」，這樣民眾採購時當然就會特別注意。

他並說，第二部分是所謂加工品，這個中央有相關規定，重點是如何徹底執行，而基隆已儘量給予衛生單位充足人力、增加預算，以進行相關稽查工作，這些宣導、設置都已完成。他更強調，大家應理性去看待這事情、避免政治化，其實這是任何一個台灣執政黨，包含過去的國民黨、現在的民進黨都必須共同面對的，地方政府就是做好把關工作。

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