影／兩個太陽掃去2020陰霾！林右昌親題年度期許字「昌」

記者楊佳穎／綜合報導

2020接近尾聲，基隆市長林右昌24日接受ETtoday《雲端最前線》專訪，暢談對城市的願景想法，以及施政6年來基隆的改變。面對主持人楊文嘉問及2021年期許，林右昌現場拿起毛筆寫下「昌」字，並解釋「昌」有兩個太陽，希望太陽將2020所有的陰霾全部一掃而空，同時也祝福台灣國運昌隆。

面對聖誕、跨年接連到來，基隆市政府準備了系列精彩活動，除了有聖誕晚會、17米LED聖誕樹佇立港邊，跨年主題也選定「『嗨轟』音樂節」。林右昌指出，自從上任後，基隆的跨年晚會就定位成獨立樂團的發揮平台，所以基隆沒有花大錢，跨年晚會一樣非常精彩。他進一步說，很多縣市會在每年跨年砸重金請大咖，但獨立樂團在基隆有表演機會，都會非常開心也非常賣力。

林右昌並說，今年跨年晚會除了會有很多金曲等級的獨立樂團，還會有長達7分鐘的煙火在港邊施放，「因為在海邊，煙火的施放不只在高空，你還會看到水面的倒影」，且倒數時，港口中所有船隻會齊聲鳴笛，與民眾一同迎接2021年的到來。

不過，對於近日疫情升溫，林右昌也強調，今年基隆已辦過很多大型活動，並會持續遵照中央防疫指令，採取實名制，也要求所有參加的民眾都要把口罩戴起來。

▼基隆17米LED聖誕樹佇立港邊。（圖／基隆市政府提供）



另一方面，對於基隆近年來的蛻變，林右昌則笑說，過去基隆人出來外面，其實不太講自己是基隆人，因為覺得不是什麼光榮的事情；不過，最近基隆人的光榮感大幅提升，在最近的民調中，有高達76%的基隆人覺得身為基隆人是光榮的，「這是因為這幾年來，大家看到基隆城市的活力及蛻變，他們有信心」。

「我倒不是說我們已經做到100分」林右昌強調，這是大家看到基隆的希望、看到基隆的進步，大家願意一起往前走。基隆是個港口的城市，原本就該是最海派的，城市性格應該是熱情奔放，因此要透過城市改造，來呈現城市的風情與格調，「這就是未來要做的事情，也是現在正在進行的事情！」

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