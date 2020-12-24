前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

▲邱男持長槍攻擊，差點殺害無關路人。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣邱姓男子發現前妻脖子上有吻痕，他懷疑前妻交男友而發生爭吵，前妻憤而離去，邱男騎車找尋時，懷疑路邊車輛怠速、在車上看臉書直播的藍姓男子就是小王，竟朝車輛開槍，差點殺死藍男。最高法院認定邱男犯下殺人未遂罪，24日將他判刑5年8月定讞。

判決指出，邱姓男子為當地的排灣族原住民，與前妻伍姓女子離婚。伍女2018年7月晚間10點半左右回到2人的住處，邱男發現伍女脖子上有紅腫，懷疑是2處吻痕，因此打翻醋罈子，質疑前妻已經另交男友。2人大吵，前妻不滿，跳上機車後離去。邱男等候1個多小時，也騎車外出找人。

而藍姓男子駕駛的小客車剛好停在路邊，他將車輛怠速並在車上觀賞直播。邱男懷疑前妻可能與小王在車上翻雲覆雨，因此醋勁大發，返回家中取出平日打獵用的長槍，回到藍男的車輛駕駛座旁，直接對準駕駛座射擊。鋼珠子彈射穿車輛左後車窗玻璃，直線射入坐在駕駛座的藍男左上臂膀，貫穿左胸，從左下巴處射入，最後卡在下巴內。藍男經送醫後撿回一命，檢警隨即逮捕邱男，查扣長槍，並依照「殺人未遂罪」提起公訴。

法院審理時，邱男雖坦承犯行，但辯稱以為前妻在車上，當場激於義憤而開槍。一審法院不採信，認為根據「義憤殺人罪」的構成要件，「義憤」是指在不義行為當場所激起的反應，當時被害人車上並無激起邱男義憤的不義行為；此外，邱男從看到汽車再返家、取槍、裝彈、回到汽車旁，也不符合「當場」的要件，故不該當本項犯罪。一審將他判刑6年。

案件上訴二審，高雄高分院審理後，邱男承諾賠償，與被害人達成和解；被害人也同事倘被告賠付完畢就同意原諒被告。高雄高分院因此予以減刑，改判5年8月。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。