蔡英文、宏都拉斯總統上午越洋通話　關心11月連2颶風重創狀況

▲總統蔡英文與宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日上午與我國中美洲友邦宏都拉斯共和總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）越洋通話，特別關心宏都拉斯颶風災後復原狀況，並期盼宏都拉斯在11月遭逢兩次颶風重創後，人民生活能夠盡速恢復正常。

總統府發言人張惇涵轉述，蔡英文上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮陪同下，於總統府內與我國中美洲友邦宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統越洋通話。

張惇涵表示，蔡英文向葉南德茲表達，今天適逢平安夜，是與親朋好友共度美好時光的時刻，她代表我國政府及人民，誠摯祝福友邦的朋友與宏都拉斯人民聖誕節愉快，並預祝新年快樂。

蔡英文也強調，台灣與宏都拉斯有長遠的邦誼，兩國的友好合作關係不斷增進，尤其在葉南德茲總統主政以來，雙邊合作更加廣泛，雙方情誼更加提升。

張惇涵說，在越洋電話中，蔡英文也特別關心宏都拉斯颶風災後復原狀況，並衷心期盼宏都拉斯在11月遭逢兩次颶風重創後，人民生活能夠盡速恢復正常，台灣對於宏都拉斯的關心長在，與宏都拉斯的邦誼也堅定不移。