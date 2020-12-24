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陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

▲▼蔡英文、陳菊5日出席「2020世界人權日典禮」。（圖／翻攝自統統府Flickr）

▲監察院長陳菊（圖／總統府提供）

記者袁茵／台北報導

監察院24日公布最新一期廉政專刊，監察院長陳菊申報存款為704萬餘元，與今年5月20日卸任總統府秘書長時的資料相比，存款共減少了696萬餘元，其977萬餘元的房貸，經過3個半月左右的時間也已全數還清。

陳菊此次財產申報登記日期為9月1日，擁有宜蘭縣三星鄉、高雄市苓雅區等3筆土地，高雄市苓雅區的建物1筆，存款為704萬3090元。但與陳菊5月20日申報的資料相比，除了存款減少了696萬657元之外，977萬8637元的房貸也已還清。

另外，駐美代表蕭美琴財產申報資料顯示，一共有2筆土地（新北市永和區、花蓮縣花蓮市），以及12筆建物，其存款為1218萬4801元，有價證券555萬5584元，5張保險，和264萬7405元房貸。

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關鍵字：

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