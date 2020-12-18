陳玉珍嗆陳菊「反萊牛」：民進黨雙標已經見怪不怪

▲國民黨立委陳玉珍（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台中市長盧秀燕16日向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達，台中市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，此舉遭綠營批評缺乏國際禮儀。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲翻出2012年的影片，他痛批，時任高雄市長陳菊，也是突如其來當著AIT處長司徒文面前大談含有瘦肉精的美牛議題。國民黨立委陳玉珍也怒嗆，民進黨雙標已經見怪不怪。

陳玉珍表示，執政黨只敢卑躬屈膝，不敢真實向AIT反映國內聲音的時候，盧秀燕身為地方首長，願意挺身而出勇敢反映民眾的聲音，是值得鼓勵的；而國民黨與美國的關係，國民黨一向是親美，但不是跪美跟舔美，請執政黨不要忘記他們是「吃台灣米、喝台灣水長大」，政府官員不是拿美國人民的薪水。

陳玉珍也提及，監察院長陳菊在擔任高雄市長期間，也曾當面嗆過AIT處長，當時陳菊也說，健康是不能退讓的，所以執政黨應該要擔心的是，有沒有真實反映出民意。

陳玉珍痛斥，民進黨雙重標準大家已經見怪不怪，不過今天卑躬屈膝到這種地步，完全無視於自己的國格，這才令人感到難過，身為一個執政黨，口口聲聲說自己「吃台灣米、喝台灣水長大」的政治人物，其實應該為此感到汗顏。

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