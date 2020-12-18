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盧秀燕、陳菊都當AIT面前「反萊劑」　蘇貞昌：氣氛不同

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記者徐政璿／台北報導

台中市長盧秀燕16日向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表達，台中市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，此舉遭綠營批評缺乏國際禮儀。不過，前高雄市長陳菊2012年當著時任AIT處長司徒文面前反萊牛的畫面也被翻出，引發熱議。行政院長蘇貞昌18日評論，「不一樣就是，你看那個氣氛完全不同，上次陳菊和AIT見面，歡欣愉快，最後兩個人都是一起的。」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政組 解釋發票報帳事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨文轉會副主委黃子哲爆料，2012年3月22日，在高雄市立歷史博物館有一場「美國夢．留學情－台灣人的美國留學故事展」特展，這場原本應該聚焦在台美留學教育交流的場合，但時任民進黨代理主席、同時也是高雄市長的陳菊，卻突如其來當著AIT處長司徒文面前大談美牛議題。

黃子哲強調，盧秀燕同樣只是忠實反映台中市民以及議會反萊豬的意見，儘管盧秀燕與AIT在此事件上有些歧見，但國民黨反的是萊豬，不是美豬，更不可能去反美，國民黨依舊相當珍視與美方的友好關係。

蘇貞昌18日赴立法院備詢，國民黨立委李德維質詢時提及，盧秀燕和陳菊皆向AIT表達反萊劑的意見，兩人有何不同，他回應，「不一樣就是，你看那個氣氛完全不同，上次陳菊和AIT見面，歡欣愉快，最後兩個人（指陳菊、司徒文）都是一起的。」

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陳菊盧秀燕蘇貞昌

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