國民黨又拉陳菊救援　菊系幕僚發文條列回嗆：一條鞭式抹黑陳菊

▲陳菊多次被國民黨拉出來「救援」，讓菊系看不下去。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台中市長盧秀燕日前當面對AIT處長酈英傑表達拒吃萊豬引發爭議，國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，2012年高雄市長陳菊也曾針對瘦肉精，當面嗆聲AIT，當時民進黨卻稱不影響雙方關係，反轟民進黨雙標。對此，陳菊心腹陳瓊華反嗆，「眾多黃子哲們要救黨、救道友時，就會想到陳菊，用一條鞭方式鞭陳菊、黑陳菊」。

陳瓊華並舉國民黨的「一條鞭」為例，1.鍵盤設局，找出相同議題、類同角色，陳菊的發言；2.放大、黑白顛倒某一段話，黃子哲們開始寫臉書；3.旺旺不跑線、不求證、只用鍵盤打新聞的記者轉載；4.午晚後韓天系統講一輪。

陳瓊華說，一條鞭鞭過後，「陳菊被『白白布染到黑的』也曾粗魯嗆美國，烏賊墨汁下，國民黨們以爲可以像廉價鬧劇一樣『嘿嘿！沒事了』。」

「陳菊有沒有嗆美國、美牛，有很難查證嗎？」陳瓊華指出，第1.當年主辦新聞稿寫著「陳菊強調，雙方對於國際標準上仍有溝通空間，但是台灣人民對於美國並沒有反美情緒，希望透過這項展覽，喚起人民對於雙方所建立的友好友誼 」，陳菊嗆了什麼？她根本在和事美方不要誤會，期待雙方以理溝通國際標準，情感上透過留學展、雙方學生交流喚起美好友誼。

她強調，「第2.陳菊有說關門、卻又背信開門，給外使設局嗎？」沒有，那是場記者會，陳菊開大門、走大路，公開感謝「早期台灣留學生在美國受民主風氣影響，也間接或直接的影響台灣民主運動」，對，這當年的民主運動就是國民黨逼台灣人流血也要拚的，結果國民黨徒子徒孫們現在還在顛倒黑白。

「第3.陳菊有讓美國大使氣到不吃午餐、發新聞說重話嗎？」沒有，同一年7月，陳菊還與司徒文處長同台、祝福他榮退，歡迎再常來高雄，2018年，川普總統親自簽署生效的《台灣旅行法》，陳菊是第一位受邀到訪美國的台灣首長，在希拉蕊、英國首相Theresa May等國際政要都登場過的華盛頓國際舞台發表演說。

陳瓊華批評國民黨，犯錯、粗鄙，從不承認、不道歉，就是擴大鬥，跟共產黨有什麼兩樣？「有，有不一樣，國民黨70年前被共產黨鬥垮、70年後幫共產黨鬥台灣」。