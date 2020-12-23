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華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場1天來吃牛排

▲華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場請吃牛排。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲倪興呈、楊凱崴被華光院生的毅力所打動，拋磚引玉呼籲社會大眾多給院生們支持。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹有2名未滿30歲的青年創業家，在草創期差點被現實擊垮，因看見華光教養院的院生在加油站辛勤洗車擦車，再度滿血復活，咬牙堅持而完成目標創立牛排館，2名創業青年在牛排館營運走上軌道後，得知華光教養院因疫情關係而再次陷入募款寒冬，2人決定拋磚引玉、關門一天，請華光教養院的「老師們」在歲末寒冬享用牛排大餐，除了要答謝院生們教會他們寶貴的一課，也對外呼籲，希望大家一起用實際行動支持一直努力堅持的華光院生們。

▲華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場請吃牛排。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲姜翠玲（中）也提到，新冠肺炎疫情影響大環境，國人的募款意願也下降，原本就募款不易的華光，財務缺口仍然非常大，也希望社會大眾和企業團體繼續支持，給予華光教養院鼓勵。

倪興呈、楊凱崴2人因家境不好，從高中開始就到牛排館打工，邊端盤子邊賺取學費，一路從外場、收銀到內廚，不止賺取學費，還意外獲得一技之長，2人因打工產生革命情感，也萌生創業開牛排館的念頭。

沒想到2人運氣不好，空有滿腔熱血卻遇到新冠肺炎疫情來攪局，從只會煎牛排、端盤子到找廠商、規劃流程動線、招募員工…到正式營業，其中的艱辛實在是無法為外人道，2人老闆兼撞鐘，掏出老本又透支體力，才知道「老闆不好當」，每個細節都是一門學問，稍稍一不小心，就是賠掉心血。

草創期不斷遭遇挫折，2人曾經幾度想要打退堂鼓，直到在加油站看見了幾名華光教養院的院生為了賺自己的生活費，忍受烈陽底下揮汗幫人洗車、擦車，還滿臉笑容向消費者感謝，且毫無怨言，才扭正自己自怨自艾的心態。

▲華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場請吃牛排。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼老闆說，今天不做生意，要包場謝謝華光院生們。

▲華光故事成「心靈雞湯」　青創家感謝激勵：包場請吃牛排。（圖／記者陳凱力翻攝）

之後他們還看見華光教養院澤溪農場的樹苗滯銷的報導，院生們多年前由老師自己爬樹採集種子、發芽，希望長成小樹苗後能賣錢換取教養院的生活費，一群種樹外行天真的以為種了幾萬盆的小樹就是「進帳」的開始，殊不知換盆時機不對、環境不對、不會修枝、定苗，造成整個園區的樹苗都是營養不良、乏人問津，後來向外界求助後，不只獲得各界善心人士幫忙「用新台幣下架」，更有「彩蛋」林務局伸出援手幫忙教種樹，讓原本士氣低迷的院生們再度充滿信心，也成為社會上的一段美聞。

2人想，生理狀況相對一般人還要不足的院生們，在走向目標的路上比常人更艱辛、更困難，院生們所付出的心血一定比常人多更多，他們不怕挫折，認定了的事情就堅持做、一直做的精神也為倪興呈、楊凱崴上了寶貴的一課，2人把這個發生在周遭的真實經驗當作借鏡，也在餐廳步入軌道後，包場辦桌感謝這些人生道路上的「老師」，請華光的院生們吃牛排大餐。

華光教養院姜翠玲表示，院生們仍有許多努力的空間，一次性的成功無法成為怠惰的藉口，但是很開心努力被看見、被認可，和倪興呈、楊凱崴這種意外的正向循環，覺得溫暖。

姜翠玲也提到，這次新冠肺炎疫情影響大環境，國人的募款意願也下降，原本就募款不易的華光，財務缺口仍然非常大，也希望社會大眾和企業團體繼續支持，給予華光教養院鼓勵。

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