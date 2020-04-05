1.5萬顆小樹苗賣不掉　華光師生捧心血求救：快點來買我們的樹苗

記者陳凱力／新竹報導

位於關西的「華光智能發展中心」多年前為了幫助院內身障生增加復健機會與開創未來生計，開始種植了十餘種苗木，從採收種子到發芽、培育成苗，皆是華光師生從0開始，一手拉拔成小樹苗，沒想到樹苗種成了，卻因不善行銷，導致萬餘顆樹苗乏人問津，無人知曉，華光的師生們向社會大眾請求「快點來買我們的樹苗」，期盼這些小樹苗們能快點賣出，在台灣各處落地成林。





▲華光智能發展中心師生們捧著小樹苗向社會大眾喊話：「快點來買我們的樹苗」。（圖／記者陳凱力攝，下同）



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收治了200多個身心障礙的院生「華光智能發展中心」裡有一個班專門在從事照顧苗木的工作。華光代理主任王嵩文說，最早華光是帶著院生栽種有機蔬菜，老師帶著院生們分辨「菜」和「草」的差異，種子發芽、施肥、澆水、照顧、採收、包裝…採收後賣給餐廳，賺取生活費。

後來老師們就想，可以種ㄧ些樹，一方面可以做院生的教育，一方面在照顧的過程中，可以增加院生的手眼協調、大小肌肉復健的機會，在沒有經費的前題下，老師們在求得樹主人的同意後，自己爬上樹採種子回來培育。

「華光的老師要十項全能！」，為了增加營收，師生們不只種有機蔬菜賣，還成養雞販售，老師們除了會種菜，還要會殺雞，王嵩文說，在華光，沒有什麼不可能，每個老師都不會種菜、不會養雞、也不會種樹，大家都是和孩子從0開始學起。

▲將近1.5萬顆小樹苗已經將華光的苗圃擠滿。

華光教養院植裁老師邱春花說，7、8年前院方為了院生學習一技之長，老師帶著植裁班的院生到五峰、尖石等山區，師生合作，老師爬樹採種子，學生下方接，大家興沖沖採了種子回來，就等著種子泡水等發芽長成樹苗，沒想到，連種子泡水都是一門學問，師生們一泡泡1周，種子不但沒發芽反而全部爛光光，心血全部付之一炬。

這7、8年來師生們不斷學習，老師們不斷向外界請益種樹的技巧，要施肥、疏盆、還有了解每種苗木的特性，喜歡水的、適合旱的，還要帶著學生們一盆一盆「手工除草」，道道手續都是師生的心血，終於留下台灣櫸木、梢楠、青楓、紅楓、樹葡萄、流蘇、光臘樹等十餘種共1萬5千棵樹苗。

院生藉由搬運、拔草、挖土的過程，讓大小肌肉運用更靈活，也訓練手眼協調的能力。「種樹真的很辛苦」邱春花說，夏天的時候天氣太熱，雖然老師是讓孩子把苗木一盆一盆運回室內再請孩子們除草，但天真的孩子們還是會因為「累」、「辛苦」等情緒而上演「罷工行動」，這時候老師就要好聲好氣安撫，再搭配攜帶的小點心，給予孩子們正向增強的鼓勵。

▲從種子開始發芽長成的小樹苗，都是師生們一手打理。

「拔完這一塊的草，其他塊的草已經長得比數還高了！」邱春花說，目前負責苗木的院生約30多人，全部人力手工照顧，因此產能非常低，孩子們一盆一盆載回來拔草，不過園區內的樹苗數量實在太多了，1萬5千顆，好不容易這一片拔完了，前面幾片的草已經又長出來了，在下一場雨後，草都比樹苗還高了。

王嵩文說，這5年多來，樹苗不斷增加，已經堆滿整個苗圃，不管人力、物力都耗去院方許多資源，且募款難度增加，因此院方才決定賣出這批樹苗，讓院生的心血換成實質對院方的幫助，不過院方不善經營，也沒有推銷管道，想賣賣不掉，孩子們知道後也很失望，每天都會問老師「還有人要買樹嗎？」

訂購請洽「財團法人天主教華光社會福利基金會官網」，或電洽：澤溪農場 03-5878 350、王俊國老師0919 884 932、張淑珍公關 0981 979 738、華光中心王主任 0920 915 715

地址：306新竹縣關西鎮拱子溝6之3號

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