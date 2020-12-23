民進黨打造「吳怡農條款」　農曆年前完成北市黨部主委選舉

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨北市黨部主委難產，組織部23日於中執會上再提修改「黨職人員選舉辦法」。會中通過修正「黨職人員選舉辦法」第九條第一項；另總統蔡英文也責成台北市黨部儘速依照修正的規定，啟動黨部主委改選的選務作業，也請市黨部在農曆年前完成改選。

黨中央23日中執會再次討論是否修「黨職人員選舉辦法」，本來計畫刪除地方黨部主委選舉須入黨滿2年限制，但這被解讀是替民進黨智庫副執行長吳怡農量身打造接任主委的「吳怡農條款」，引起黨內的反彈。

對此，經中執會委員討論後，民進黨指出，為使黨部永續穩健發展，尤其於重大情事發生的關鍵時刻，能夠使黨更有能量面對挑戰，未來應適時彈性放寬選舉人、被選舉人的入黨期限，以號召、鼓勵更多新進黨員即時投入黨務工作，為黨奉獻，今天會中通過修正「黨職人員選舉辦法」第九條第一項。

修正條文指出，「除另有規定外，黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，不受入黨期限之限制。」

另外，蔡英文在會中也裁示，有關台北市黨部主委改選延宕半年多，第十九屆第三次中執會也同意兩位候選人退選，今日中執會一併責成台北市黨部儘速依照修正的規定，啟動黨部主委改選的選務作業，也請市黨部在農曆年前完成改選，並請組織部全力協助。

▼民進黨中央黨部今天通過變型的「吳怡農條款」，打造贏得市黨部主委的優勢。（圖／記者李毓康攝）

