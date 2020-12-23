快訊／台灣253天零本土案例破功　蔡英文13:30中執會前發表談話

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1名30多歲的廣達集團女員工（案771）確診新冠肺炎，打破我國253天無本土案例紀錄。對此，總統蔡英文23日下午1時半將在中執會上，針對新冠肺炎疫情發表談話。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

指揮中心22日透露，該名確診廣達集團女員工曾與日前確診但不遵守防疫規定、在北台灣趴趴走的紐西蘭機師（案765）密切往來。消息傳出後，外界除譴責染疫機師恐造成台灣防疫破口外，也關注跨年活動是否如期舉辦，指揮中心遂於同日晚間召開記者會，訂出5項跨年大型集會活動防疫措施，包括一、場內應提供足量消毒物品、公廁提高消毒頻率、不得販售飲食；二，室內活動落實實聯制、不得販售無座位票，須規劃量體溫及手部消毒的固定入口。

三、參與活動全程佩戴口罩，禁止喝水以外的飲食，經勸導不聽者，予以裁罰；四、居家檢疫、隔離、自主健康管理期間，有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的人，不得參加相關活動；五、為利通知防疫相關訊息，請攜帶手機。

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