王婉諭批「社安網2.0」缺乏溝通基礎　政院勿一意孤行重蹈覆轍

▲時代力量立委王婉諭召開「補不起破洞的社安網2.0計畫，行政院切莫一意孤行」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭23日表示，行政院擬於近期核定「社會安全網2.0」計畫，經費高達252億元，然而規劃內容卻依舊問題叢生，引發基層心衛社工、社區關懷訪視員、醫療人員及法律學者的諸多疑慮，呼籲中央政府正視第一線人員反映的困境，避免重蹈「社會安全網1.0」的覆轍，甚至造成悲劇的再次發生。

王婉諭23日上午於立法院召開「補不起破洞的社安網2.0計畫，行政院切莫一意孤行」記者會，並邀請臨床心理師朱世宏、台灣司法精神醫學會常務理事楊添圍、大恆國際法律事務所主持律師陳孟秀等人與會探討。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭辦公室提供）



王婉諭指出，「社會安全網1.0」計畫3年投入近70億元的經費，多數卻只聚焦在補充社工人力，變相將壓力與責任轉嫁基層社工，執行成效不僅各自表述，更與第一線社工反映的困境完全相反。

王婉諭說，隨著「社會安全網1.0」將於本月底落幕，行政院擬於近期核定「社會安全網2.0」計畫，經費高達252億元，然而規劃內容卻依舊問題叢生，引發基層心衛社工、社區關懷訪視員、醫療人員及法律學者的諸多疑慮。

王婉諭表示，總統蔡英文兩任的就職演說，皆強調社會安全網的重要性。然而負責社安網的政務委員林萬億，面對鐵路警察案的悲劇卻一再甩鍋，甚至聲稱本案「應回歸精神醫療體系」，令人不禁疑問「這究竟是蔡英文的社安網，還是林萬億的社安網」。

王婉諭希望，行政院長蘇貞昌能審慎思量，目前「社會安全網2.0」不僅缺乏溝通基礎，更是再次將社會安全的責任轉嫁給第一線人員，行政院作為政策決定者，實在不應在重大社會事件發生後，才來思考政策是否出錯。

▲臨床心理師朱世宏。（圖／王婉諭辦公室提供）



朱世宏指出，「社會安全網1.0」大量進用心理衛生社工人力，卻未建置心衛社工需要的督導與行政分工機制，導致計畫期間各縣市總計57名心衛社工離職，離職的社工平均在職期間僅7個月，流動率居高不下，專業難以久任。

朱世宏也批評，「社會安全網2.0」更加本末倒置，進一步擴大心衛社工的服務對象，將自殺個案中如有合併登入在精神照護系統或保護性案件者，要求心衛社工承接，極度脆弱或高風險的個案理應由更多人力跨專業服務，不應由單一工作者全部承擔。

楊添圍表示，「社會安全網2.0」預計設置司法精神病房，並增設一處司法精神醫院，共計編列24.8億元、181名安全維護人力，然而這樣的經費與人力評估依據究竟從何而來，包含專業人力、處遇經費、部會權責分工等核心問題皆未釐清，若未來監護處分修法走向不定期，恐將導致受監護處分人留置在精神醫療院所更長的時間。

▲台灣司法精神醫學會常務理事楊添圍。（圖／王婉諭辦公室提供）



陳孟秀認為，監護處分應審慎衡酌憲法比例原則，如果不分情節一律延長監護處分之期間，無故剝奪人民自由權，並不符人性尊嚴，延長監護處分應有更嚴謹的審查檢驗機制及配套措施，並非任意將精神障礙者長期監護就能解決根本的問題。

陳孟秀表示，林萬億最初規劃「社會安全網1.0」時，悖於事實的投書消費被害人家屬為其政策背書，已失去誠信，如今即將核定的「社會安全網2.0」，除了先前幾場徒具形式的公聽會之外，後續的規劃細節、經費人力、權責分工，以及財務與執行可行性的評估依據，皆無從得知。

陳孟秀呼籲，行政院及相關部會實應向受政策衝擊的第一線人員公開說明，並斟酌緩衝期進行溝通修正，切莫一意孤行再次失信於民。

▼大恆國際法律事務所主持律師陳孟秀。（圖／王婉諭辦公室提供）



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