快訊／蔡英文親上火線喊話：疫情掌握中無須恐慌　千萬別傳假訊息

記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1名30多歲的廣達集團女員工（案771）確診新冠肺炎，打破我國253天無本土案例紀錄。對此，總統蔡英文23日下午親自發表談話表示，明天就是聖誕夜、下週就要跨年，她希望大家一定要謹記防疫指示，全程戴口罩、禁止飲食，而縣市政府也務必落實防疫。

蔡英文表示，台灣昨天出現本土案例，相信國人都很關心，有關發展，衛福部長陳時中已經報告過，這幾個案例有明確感染源，疫調還在進行中，請大家無須過度恐慌，一起案例並不能否定過去的努力，但足以提醒我們，防疫很困難，需要政府和人民合作，配合政策才可以把風險降到最低。

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文表示，她要提醒國人，疫情正進入非常嚴重狀態，疫情隨時發生變化，明天晚上是聖誕夜，下週就要跨年，很多民眾都安排好休假計畫，參加跨年等大型活動，一定要謹記防疫指示，全程戴口罩，禁止飲食等規定，縣市政府也務必落實防疫措施。

蔡英文說，如果要在家好好休息，也是不錯的選擇，防疫是長期抗戰，她對指揮中心措施有信心，要拜託大家做好防疫，降低感染風險，請大家做好防疫；另外，對於各種防疫消息要查證，不要傳播或製作錯假訊息，指揮中心會提供正確訊息，資訊越是透明，防疫最有效。