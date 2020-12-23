逝世前曾提醒蔡政府　傅高義：不管誰贏都以美國利益優先　

▲中國問題專家傅高義（Ezra Vogel）享耆壽90歲。（圖／翻攝推特）

記者任以芳／綜合報導

享譽中外的中國與日本專家、哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）於本月20日逝世，享耆壽90歲。據陸媒《上觀新聞》報導指出，傅高義生前多次對兩岸關係、台海局勢發表觀點。他曾表示，「2021年無論誰當美國總統，都會以美國的利益為前提，重新調整所謂的美台關係。」

該報導首先引述，傅高義今年10月接受《遠見》雜誌視頻採訪，曾經提醒總統蔡英文，「兩岸問題不會留到下一代解決，要非常小心。」他告誡蔡英文政府，不要只聽信美國的單方面聲音，應該要同時聆聽大陸釋放的所有訊息，仔細解讀其中意涵，帶領台灣走往正確的方向。

▲傅高義生前曾擔心，美國總統川普落選後不知道會做出什麼舉動。（圖／路透社）

報導指出，傅高義認為，美國總統川普先前記錄太差，落選後不知道會做出什麼舉動。他也曾經提醒，要提防11月3日到明年1月20日這段總統交接權力空窗期，「這會是一段非常危險的時間」。

談到美台關係的未來？傅高義認為，現任川普政府看似對台釋出善意，「選後無論誰當美國總統，都會以美國的利益為前提，重新調整所謂的美台關係。」

報導稱，傅高義今年7月接受大陸媒體專訪時表示，台灣問題引發的衝突更有可能升級為「一場對全人類造成災難性打擊的大戰」，為避免這樣的重大危險，必須加強美中領導人間的理解。

兩岸關係的關鍵在於中美關係。美國百名專家學者及政商界人士7月3日曾在《華盛頓郵報》網站刊登一封致川普及美國會議員的聯名公開信，題為「中國不是敵人」。傅高義就是這封信的執筆人之一。信中表示敵視中國對美國無益，這種做法或將孤立美國。