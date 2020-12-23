吸金1.1億：投資黃金躺著賺年息6%...拉下線削43%　檢調逮3人！

▲檢調偵辦香港大時代貴金屬有限公司涉嫌以投資黃金等名義在台吸金1.1億元。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

檢調接獲情資，香港大時代貴金屬、台灣億高金業等公司高層，近年打著投資黃金、白銀，保證還本且年息最高43%的宣傳，對外招攬民眾投資，2016年2018年間有超過10名投資人上當，損失1.1億元，台北地檢署23日指揮調查局台北市調處兵分3路，依違反《銀行法》等罪嫌，搜索約談3名台籍幹部，另有2名香港籍實際負責人尚未到案。

據了解，香港籍的翟偉平身兼香港大時代貴金屬有限公司、中國億高金業有限公司、台灣億高金業有限公司、台灣時代資產管理顧問有限公司的實際負責人，其中時代資產登記在台籍人士林瑞彬名下、由黃煥晴擔任時代資產總監，台灣億高則是登記在港籍人士曾太康名下、段人維是曾的總經理特助。

▲吸金集團宣稱投資黃金年息高達43%。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

檢調獲報，港籍的翟、曾透過台籍幹部，以電話廣邀投資人參加說明會，由黃女擔任主講，宣稱香港大時代貴金屬受「香港證券及期貨事務監察委員會(香港證監會)」控管，從事國際現貨黃金白銀投資，民眾投資每單位1萬美金，閉鎖期1年，不但保證還本，而且年配息高達6%到43%，如果招攬下線可另獲獎金。

另外，台灣億高則是由段出面招攬投資人，以實體黃金方案對外宣稱，投資每單位3萬美金，同樣閉鎖期1年，保證還本，每年固定6%收益，如果招攬下線，年息最高可達18%。

檢察官陳立儒指揮調查局台北市調處蒐證發現，這個港台聯手的吸金集團，從2016年2018年間，吸金總額達1.1億元，至少有10名投資人受害，23日依違反《銀行法》等罪嫌，搜索並約談3名台籍幹部，至於2名香港籍主嫌，因人在境外，尚未到案。

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