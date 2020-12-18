農家子弟苦讀翻身！靠1檔「可轉債」賺千萬　金管會認炒股被打臉

▲林男靠自學投資股市，買賣公司可轉換債遭移送法辦，但檢察官認為無犯意，不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

南部1名高商學歷的林姓男子，靠著自己苦讀鑽研後，投入股票市場，幾年前發現封測廠勝麗國際的股價穩定上漲，有投資價值，買了勝麗可轉換公司債，用來向銀行融資約2千萬元後，為保持融資成數，再以自己和母親帳戶相對成交可轉債，被金管會懷疑涉嫌違反《證交法》，但台北地檢署調查林男主觀無意操縱股價，且未影響股價，18日處分不起訴。

據了解，這名30多歲林男出身農戶，一家人幾乎都務農維生，他高商畢業後入伍，退役後覺得投入股市有翻身機會，自力學習，至今已在股市累計進出數千萬元，即使靠投資股票賺了不少，仍過著樸素生活，穿著十幾年的舊衣，外表完全看不出來是個股市大戶。

▲林男出身農家，學歷不高，現在股票市場進出累計數千萬元。（示意圖／pixabay）

本案起因於金管會轄下監理單位發現，現被影像感測封測廠同欣電(6271)併購的勝麗國際，在2015年8月間到2016年1月間，由公司發行的可轉換公司債，在市場上有異常密集的相對成交情形，認為有人意圖操縱影響當時仍在上櫃的勝麗股價，因此將全案移送法辦。

林男到案喊冤，他因為看到勝麗上次發行可轉債後，股價仍持續往上，判斷勝麗營運前景可期，因此決定投資，並把取得的勝麗可轉債拿去向銀行融資，作為其他投資使用，而他為了保持融資成數，所以後續用自己和母親的帳戶，彼此買賣這批可轉債，並沒有要炒股的意圖。

檢察官調查，勝麗股票在市場上流通不高，林男買賣可轉債的時候，都是用比市價低的價格賣出，比市價高的價格買進，而且都是100%成交，幾乎看不出來有人因此受影響跟進買賣，認為林男並無犯意，在客觀上也沒有影響到股價波動，因此處分不起訴林男。

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