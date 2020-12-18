　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

農家子弟苦讀翻身！靠1檔「可轉債」賺千萬　金管會認炒股被打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 股市,股票,投資,台股,看盤,財經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男靠自學投資股市，買賣公司可轉換債遭移送法辦，但檢察官認為無犯意，不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

南部1名高商學歷的林姓男子，靠著自己苦讀鑽研後，投入股票市場，幾年前發現封測廠勝麗國際的股價穩定上漲，有投資價值，買了勝麗可轉換公司債，用來向銀行融資約2千萬元後，為保持融資成數，再以自己和母親帳戶相對成交可轉債，被金管會懷疑涉嫌違反《證交法》，但台北地檢署調查林男主觀無意操縱股價，且未影響股價，18日處分不起訴。

據了解，這名30多歲林男出身農戶，一家人幾乎都務農維生，他高商畢業後入伍，退役後覺得投入股市有翻身機會，自力學習，至今已在股市累計進出數千萬元，即使靠投資股票賺了不少，仍過著樸素生活，穿著十幾年的舊衣，外表完全看不出來是個股市大戶。

▲農夫，農業，農田，農人。（圖／pixabay）

▲林男出身農家，學歷不高，現在股票市場進出累計數千萬元。（示意圖／pixabay）

本案起因於金管會轄下監理單位發現，現被影像感測封測廠同欣電(6271)併購的勝麗國際，在2015年8月間到2016年1月間，由公司發行的可轉換公司債，在市場上有異常密集的相對成交情形，認為有人意圖操縱影響當時仍在上櫃的勝麗股價，因此將全案移送法辦。

林男到案喊冤，他因為看到勝麗上次發行可轉債後，股價仍持續往上，判斷勝麗營運前景可期，因此決定投資，並把取得的勝麗可轉債拿去向銀行融資，作為其他投資使用，而他為了保持融資成數，所以後續用自己和母親的帳戶，彼此買賣這批可轉債，並沒有要炒股的意圖。

檢察官調查，勝麗股票在市場上流通不高，林男買賣可轉債的時候，都是用比市價低的價格賣出，比市價高的價格買進，而且都是100%成交，幾乎看不出來有人因此受影響跟進買賣，認為林男並無犯意，在客觀上也沒有影響到股價波動，因此處分不起訴林男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

淫魔阿公把國中女當性奴害割腕　前男友衝家裡爆打揭3年獸行

甩開友人撿屍醉女進草叢　「有狀況」賤男挨告拖友下水：他們把風

熱舞社崩潰！噁男偷拍如廁已判刑　影片仍在流傳…1個月賣10萬

ET快訊
魔老闆殘虐！他工作8年沒薪水　釘書機4針打舌頭
慎入！母獅獵食誤入水牛群遭「踩踏凌辱」　屍體還被拋飛
SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段影片外流
北上參加同學婚禮　女友「堅持包1萬2000」原因傻眼
明年也能用！全台5大旅遊補助攻略　最高6000
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

混血職籃球星網愛遭恐嚇　偷拍雪球越滾越大...律師曝偷拍下場！

新北中和里長缺錢花…勒索建商400萬+每坪17萬購屋　囂張下場曝光

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流...警鎖定藏鏡人

農家子弟苦讀翻身！靠1檔「可轉債」賺千萬　金管會認炒股被打臉

國中兒泳池被欺負！父狹路遇仇人「加碼2打1」　3人送辦

空勤總隊高雄新棚廠啟用！6架黑鷹增裝搜救裝備

解剖結果出爐！南投男猥褻女童遭私刑打死　檢曝：兩側肋骨全斷光

地上都是血！小貨車撞爛轎車側翻2傷...豬血滿地：路過人車大驚

認識1天就帶回家啪！警衛交友軟體約15歲少女　她「1動作」揭真相

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

混血職籃球星網愛遭恐嚇　偷拍雪球越滾越大...律師曝偷拍下場！

新北中和里長缺錢花…勒索建商400萬+每坪17萬購屋　囂張下場曝光

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流...警鎖定藏鏡人

農家子弟苦讀翻身！靠1檔「可轉債」賺千萬　金管會認炒股被打臉

國中兒泳池被欺負！父狹路遇仇人「加碼2打1」　3人送辦

空勤總隊高雄新棚廠啟用！6架黑鷹增裝搜救裝備

解剖結果出爐！南投男猥褻女童遭私刑打死　檢曝：兩側肋骨全斷光

地上都是血！小貨車撞爛轎車側翻2傷...豬血滿地：路過人車大驚

認識1天就帶回家啪！警衛交友軟體約15歲少女　她「1動作」揭真相

COACH驚喜帶來「普普風米奇」聯名　米奇耳朵口金包、托特袋巨可愛！

林志玲喊「小天使趕快來報名」拼當媽　變身隔離專家當廚娘

魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

「氣墊粉餅始祖」IOPE宣布年底撤台 　網嘆：以後只能找代購

混血職籃球星網愛遭恐嚇　偷拍雪球越滾越大...律師曝偷拍下場！

環南市場「下雪」　攤商誤觸警報泡沫狂噴堆小腿高

翁達瑞／台灣人恐懼美豬　來自對美國養豬業的不熟悉

LIVE／境外移入+2、俄舞團員今全離台　指揮中心最新說明

傳拜登將指派迪士尼董事長任駐華大使　遭美媒痛批：向中國低頭！

中國「純電動公車」賣到日本　比亞迪K8下月交付

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

年度山難創新高！他們都撐過1個月

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

南投父母打死猥褻男　籌不出保釋金

高雄女子教唆男友弒母案　判刑定讞

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！

更多熱門

相關新聞

女兒帳戶存千萬玩股票　老婦拒繳稅遭管收

女兒帳戶存千萬玩股票　老婦拒繳稅遭管收

台南市66歲張姓婦人2014年將1,200萬元贈與女兒，被國稅局盯上未申報贈與稅，2018年時再次開單補稅並裁罰，但她仍拒絕繳納154多萬元款項，到案說明更以僅領取老人年金、無力繳納為由誆騙執行官，昨（16）日被台南地院裁定管收。

股市新手好奇「跟投信能吃香喝辣」？

股市新手好奇「跟投信能吃香喝辣」？

股票玩一年只賺4萬！網點關鍵：也可能超強

股票玩一年只賺4萬！網點關鍵：也可能超強

男網友哄女投資60萬　員警行員聯手阻匯款

男網友哄女投資60萬　員警行員聯手阻匯款

投資年齡層開始反轉！　黃天牧：逾6成開戶者不到40歲

投資年齡層開始反轉！　黃天牧：逾6成開戶者不到40歲

關鍵字：

農夫苦讀股票投資可轉換公司債融資證交法操縱股價勝麗

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面