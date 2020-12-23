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侵人權陸官員禁入美國！　港學者批蓬佩奧「叫叫口號」：成效有限

▲▼美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧昨（22）日宣布，美方將對部分中國官員實施額外簽證制裁，並呼籲北京盡快釋放許志永、黎智英、王怡等人。對此，香港學者酸說，此方法只是「舊瓶新酒」，作用不大，而且蓬佩奧明年也會離任，有關限制令人感覺只是「叫叫口號」。

據《環球時報》報導，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，相關中方官員及其家人可能已有心理準備不能入境美國，所以美方的限制不會造成多大威脅，此舉只是舊瓶新酒，且蓬佩奧明年也會離任，有關限制令人感覺只是「叫叫口號」，成效非常有限。

陳偉強進一步批評，美國指手畫腳要求釋放違法人士如黎智英，此舉是在任何國家都不容許的事，他轟黎智英涉嫌犯下的不止於政治罪行，而美方的要求「猶如視法律為無物」。

另外，中國外交部發言人汪文斌也指出，過去4年來，在蓬佩奧的領導下，美方簽證政策「武器化」，藉口所謂涉港、涉疆、涉藏、宗教、人權等問題，對中方人員不斷實施簽證制裁，並稱這項決定是「錯誤的做法」。

汪文斌進一步指出，中方已對近期干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係負有主要責任的美方人員及家屬實施對等反制，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷對中方人員的所謂簽證制裁，中方將視美方舉措繼續採取必要正當措施，堅決維護自身正當利益。

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