快訊／柯建銘次子收毒郵包「有隱情」不起訴！寄件人曝光另案偵辦

▲柯建銘次子涉嫌運毒案偵查結果出爐。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀，日前被查獲是美國運來的毒郵包收件人，檢調追查發現，原來是柯子和表弟在打網路遊戲時，柯子透露自己可能罹患肺癌，表弟說要寄個「surprise 」給柯，結果竟然是二級毒品大麻膏，台北地檢署調查認為，柯子事前並不知道表弟到底要寄什麼來台灣，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴，至於柯子是否施用毒品、表弟涉嫌寄毒部分，都另案偵辦中。

關務署和調查局航業處在6月間抽查發現1件來自美國的包裹，內涵高濃度大麻膏，按兵不動追查收件人身分，發現竟是政二代柯鈞耀，據了解，柯被拘提到案後，表示沒收到包裹，不知道裡面到底是什麼東西，不過他之前在打線上遊戲時，曾跟表弟聊天談到懷疑自己罹病，表弟說要寄東西給他「surprise」，他直覺不對勁，要求表弟不要鬧了。

而表弟日前也透過視訊接受檢察官訊問，表弟除了證實柯曾拒絕的說法，還說只是想幫助柯，檢察官認為，如果真的要寄毒，不會這麼光明正大地在收件人欄位填寫本人姓名和地址，無證據顯示柯鈞耀有運輸毒品犯意，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴柯；但是柯是否有施用毒品的部分，以及表弟涉嫌寄毒的部分，都另案偵辦中。

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