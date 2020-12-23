防泛民派影響香港特首選舉　北京擬取消立法會「超級議席」

▲整頓香港局勢，北京將目標放在立法會「超級議席」。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港23日電

繼南華早報之後，香港一些報章今天也報導，北京方面計劃廢除香港區議會在選舉委員會所占的117名委員，此舉顯然是要廢除泛民主派區議會議員選舉行政長官（特首）的權利。

香港經濟日報今天在報導中表示，中國全國人民代表大會常務委員會會議正在北京舉行，會上將審視區議會的憲制角色。

報導表示，負責選出特首的1200名選委中，區議會界別占117席，而這方面的界別將被廢除。

明報在一則評論文章中也引述建制派人士透露，人大常委會可能會討論1200名選委組成問題，包括區議會所占的117席改由其他人士擔任。

南華早報網站昨天報導，北京當局正考慮改變香港選委會的組成，以廢除泛民選舉特首的權利，這包括取消區議員所占選委席位，以及取消立法會超級議席。

▲反送中讓泛民派聲勢大漲。（圖／路透）

按照香港現有選舉安排，特首由1200人組成的選委會選出，這些選委由不同界別的選民選出，其中區議員代表互選117席，立法會議員占70席。

去年香港經歷「反送中」洗禮後，泛民在同年底的區議會選舉中奪得392席，占全部452席的多數。

按照當前形勢判斷，當區議員互選選委時，泛民將全拿117席，加上立法會及其他功能組別產生的選委，泛民選委總數有望超過400席，甚至500席，足以左右2022年的特首選舉。

此外，立法會現有70個議席中，其中5席由區議員代表產生，其選舉程序是區議員先行互相提名候選人，然後以全港作為單一選區，選民一人一票並以得票比例方式選出5人。

由於這是大選區，投票市民眾多，當選議員極具代表性，因此俗稱超級議席。在歷屆選舉中，泛民協議的候選人一向取得3席，建制派取得2席，泛民占有優勢。

▲港人與真普選漸行漸遠。（圖／路透）