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北京質疑港府抗疫意志　要求「清零」新冠疫情

▲香港,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲香港持續爆發新冠疫情。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港23日電

據報導，北京方面質疑港府的抗疫意志，要求當局對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行清零。

香港政務司司長張建宗昨天率同專家顧問及官員到深圳，與中國大陸官員及專家就新冠肺炎疫情舉行專題交流會議，港府其後公布了相關情況。

據公布，張建宗在會上感謝北京中央支持港府的防疫抗疫工作，並說嚴控疫情是香港頭等大事，政府將繼續落實「外防輸入」、「內防擴散」的政策，全方位遏制疫情。

明報今天在報導中引述知情人士說，雙方昨天主要交流抗疫經驗，大陸當局沒有要求港府一定要推行全民病毒檢測，但提到「總之有辦法清零便可」。

▲香港,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲港府抗疫意志遭北京質疑。（圖／路透社）

報導又引述政府消息人士分析，大陸一些官員一直認為大陸能夠對病毒「成功清零」，質疑港府為何做不到，認為當中涉及管治意志問題。

但消息人士指出，香港與大陸環境不同，在具體操作上有很多考慮，而行政長官林鄭月娥也曾公開表示，全民強制檢測在港做不到，其立場至今未改。

根據港府的公布，昨天隨同張建宗到深圳交流的專家有香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉、港大李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，以及中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌，3人同時是港府專家顧問。

與會的港府官員有食物及衛生局局長陳肇始教授、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恒等。

大陸方面的與會官員有中國國家衛生健康委員會副主任雷海潮、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權及北京中央駐港聯絡辦公室副主任仇鴻。

▲香港,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲北京認為香港應該清零新冠疫情。（圖／路透社）

 
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