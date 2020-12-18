王牌外匯交易員「年分紅數百萬」...1個錯誤慘賠2.4億　人生毀了

▲凱基銀行王牌外匯交易員不但操作失利大賠，還因違反銀行授權規定遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

原在凱基銀行擔任外匯交易員的柯姓男子，原本每年都因績效卓著，可分得數百萬元紅利，但前年3月間，他錯估美金與加拿大幣的漲跌趨勢，1個晚上交易超過12億美元，因超出凱基規定的每人操作額度上限，擅自侵入系統更改紀錄，最後這次操作大虧台幣近2.4億元，18日被台北地檢署依《銀行法》起訴，將面臨3到10年徒刑。

據了解，柯男在凱基銀行任職多年，原本在其他部門工作，因為外匯操作績效奇佳，吸引金融市場處主管注意，特意將這名外匯猛將借調到旗下工作，柯因本案遭偵辦時，還曾抱怨，「過去幫公司賺錢的時候，都這樣做也沒事，現在賠了才來說這樣不行。」

▲交易員評估美金將漲、加幣將跌，連續進行79筆交易，結果損失慘重。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

北檢調查，凱基銀行原本就有規定，每名外匯操作員獲授權的「外匯操作策略額度」上限只有1.19億美金，而柯男在2018年3月21日台北時間下班後，評估加拿大幣將跌、美金將漲，1個晚上依照預期方向連續操作79筆買美賣加的交易，金額總計達12.15億美元（約台幣350億元）。

由於凱基所使用的系統，每3個小時就會監測交易員操作是否超額，柯男在22日上班時間前，先後製造6組假的交易紀錄，掩蓋真實的系統紀錄，等主管上班詢問為何收到警示時，用來解釋已經把問題解決，但是在22日下班後，柯的美加外匯操作頹勢不見好轉，只好咬牙平倉，並讓系統呈現出真實的交易紀錄。

凱基一看到這次的外匯操作結果傻眼，總共損失了新台幣將近2.4億元，因此主動通報金管會。檢察官調查認定，柯明知凱基有授權操作外匯的額度上限，卻在超額後變造交易紀錄掩飾，涉嫌違反《銀行法》背信罪，予以起訴。

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