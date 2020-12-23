剩1周快看！各縣市「大型跨年場」最新規定懶人包　雙北隨時會喊卡

▲各縣市跨活動全照常舉辦。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心22日晚間宣布，各縣市大型跨年活動還是可以照辦，但有疑似症狀、檢疫隔離、自主健康管理者禁止參加；室內活動則是不可販售無座位票，並且實施實聯制，全程戴口罩不得飲食，各縣市最新決策如下：

【台北市】

市府跨年夜與台北101煙火照常

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台北市長柯文哲23日表示，目前仍是按照辦活動的流程去準備，「但是我可能前一天講說不辦」，因為現今所有安排都必須考量到疫情狀況，只能盡量維持正常生活，但稍有風吹草動就要拿出緊急應變的能力，若社區感染超過15例，還是要停辦，1例的話就要做政治判斷。

【新北市】

八里跨年煙火、元旦升旗照常

新北市長侯友宜和柯文哲抱持相同立場，雖然目前暫定照常舉辦，但「不是現在說能辦，就是那天就能辦，若本土感染擴大，該取消就取消。」若屆時有照常舉行跨年活動，民眾也務必要記得一律戴口罩。

【基隆市】

耶誕、跨年活動一律採實名制

日後的耶誕或跨年活動沒有特別禁止，但會採用實名制，要求民眾落實防疫指引。此外，12月18日起暫停引進印尼籍移工來台工作，市府將視中央指令，再決定重新開放時間。

【桃園市】

五月天演唱會、跨年活動照常

五月天本周五（12/25）將在桃園開唱，跨年當天政府也有安排跨年晚會、元旦升旗健走等活動，但市長鄭文燦留了一句伏筆，24日與28日將會再度開會討論，如果疫情加重不排除會停辦。

【高雄市】

比照中央標準照常辦跨年活動

防疫規範也依照指揮中心的標準，全程戴口罩、室內禁止飲食、隨身帶手機接收細胞簡訊。

【台南市】

比照中央標準照常辦跨年活動

台南市衛生局指出，由於案771的感染源明確，目前也沒有社區傳播跡象，所以跨年晚會無須停辦，但民眾還是得落實防疫規範。